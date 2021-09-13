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  3. Dünya 1 numarası Novak Djokovic'i deviren Medmedev, Amerika Açık'ta şampiyon oldu!

Dünya 1 numarası Novak Djokovic'i deviren Medmedev, Amerika Açık'ta şampiyon oldu!

ABD'nin New York kentindeki Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleştirilen grand slam turnuvasının, tek erkekler finalindeki Djokovic - Medmedev mücadelesinde gülen taraf Medvedev oldu.

Dünya 1 numarası Novak Djokovic'i deviren Medmedev, Amerika Açık'ta şampiyon oldu!

ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde finale kalan isimler Rus tenisçi Daniil Medvedev ile Sırp tenisçi Novak Djokovic oldu. Arthur Ashe Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve oldukça çekişmeli olan karşılaşmada kazanan taraf Daniil Medmedev oldu. Güçlü rakibini oynadıkları üç sette de 6-4 mağlup eden Rus tenisçi, karşılaşmayı kazanarak kupaya uzandı. Bu sonuçla birlikte Medmedev, tek erkeklerde kupayı kazanan üçüncü Rus tenisçi oldu.

TARİHE GEÇMEK İSTİYORDU

Dünyanın bir numaralı tenisçisi olan 34 yaşındaki Sırp tenisçi Novak Djokovic ise 1969'da Rod Laver'dan bu yana, bir yıl içerisinde Avusturalya, Fransa ve Wimbledon Açık tenis turnuvalarından sonra ABD Açık'ı da kazanarak adını tarihe yazdırmayı planlıyordu. Başarılı sporcu Medmedev karşısında kaybederek bu hedefine ulaşamadı.

Dünya 1 numarası Novak Djokovic'i deviren Medmedev, Amerika Açık'ta şampiyon oldu!

"ŞAMPİYONLUĞU HAK EDEN BİRİ VARSA, O SENDİN"

Maçtan sonra Medmedev'i tebrik ederek seyircilerin karşısına geçen ve açıklamada bulunan Djokovic "Harika bir maç ve turnuvaydı. Eğer bu şampiyonluğu hak eden biri varsa o sendin, iyi oynadın." ifadelerini kullandı.

Medvedev de Djokovic'e seslenerek, "Benim için, sen tarihteki en iyi oyuncusun." diye konuştu.

Dünya 1 numarası Novak Djokovic'i deviren Medmedev, Amerika Açık'ta şampiyon oldu!

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