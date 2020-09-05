Dünya ayağa kalktı! Mahkumları soyup küçücük hücrelere tıktılar!

El Salvador hapishanelerinde yapılan denetlemeler sırasında ortaya çıkan görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Mahkumların küçücük hücrelerde denetlenmeyi beklerken çekilen fotoğrafları içler acısıydı.

Ölümdcül MS-13 ve 18 çetelerinin üyeleri, koronavirüs endişesi ile aranmayı ve denetlenmeyi beklerken aşırı kalabalık hücrelere tıkıldı.

Cezaevleri Genel Müdürlüğü'nden (DGCP) yetkililer, yeni koronavirüs salgını sırasında mahkumları kontrol etmek ve aramalar yapmak için, bazıları maksimum güvenlikli olan üç El Salvador hapishanesini ziyaret etti.

Reuters ve AP haber ajanslarının servis ettiği şoke edici fotoğraflar, yetkililer tesisleri incelerken, çoğu yüz maskeleri takan, vücutları dövmelerle kaplı gangsterleri gösteriyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Cuma günü yaptığı açıklamada, hükümetinin ülkenin en güçlülerinden biri olan MS-13 çetesiyle cinayet oranını düşürmek ve ara seçimlerde hapis karşılığında desteklerini kazanmak için pazarlık yaptığı iddialarını yalanladı.

