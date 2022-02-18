Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Fırtınada, deniz dalgaları vapur camlarını patlattı! Yolcular köşe bucak kaçarken, kamera anbean kayıttaydı!

Almanya'nın Hamburg kenti, korkunç manzaraya şahitlik etti. Kentteki zorlu hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak, bir vapurda çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Denizdeki dalgalar fırtınada coşarken, yolcuların da içerisinde bulunduğu vapurun camları patladı. O anlarda kısa süreliğine şok geçiren vatandaşlar köşe bucak kaçmaya çalıştı ancak, denizin ortasında kalmışlardı. Korku dolu dakikalar anbean kaydedildi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Dünya basınında, özellikle Almanya için sarı kodlu uyarılar yapılmıştı. Meteorologlar, bu haftanın fırtına yoğunluğuyla geçeceğini ve denizlerde lodos olacağını Alman vatandaşlarına duyurmuştu. Seferlerin devam etmesi ve yolcuların planlarını iptal etmemelerinin ardından yaşanan korkunç olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.