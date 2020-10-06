Dünya çapında koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 35 milyonu geçti!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 45 bin 955, virüs tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 702 bin 89'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 26 milyon 870 bin 774'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 679 bin 644 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 215 bin 32'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 940 bin 499 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 146 bin 773'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 862 bin 158'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 844 olarak rapor edildi. Peru'da vaka sayısı 829 bin 999 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 32 bin 834 olduğu rapor edildi. Güney Amerika'da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin'de vaka sayısı 809 bin 728'e ulaşırken can kaybı ise 21 bin 468 olarak açıklandı.

AVRUPA

Avrupa kıtasında İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 852 bin 838, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 225 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 624 bin 274'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 299'a yükseldiği aktarıldı.

TÜRKİYE

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 498’e yükseldi. Bugün toplam 115 bin 632 test yapılırken, bin 603 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 326 bin 46 oldu. Bugün iyileşen bin 320 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 286 bin 370'e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 412 olduğu açıklandı.