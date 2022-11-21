Dünya Çocuk Hakları Günü, Konya'da Farkındalık Etkinliği'ne ilgi yoğundu

Konya'da Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde "Farkındalık Etkinliği" adıyla bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte ailelere ve çocuklara kanun ve keman dinletisi gerçekleştirildi.

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Dünya Çocuk Hakları Günü, Konya'da Farkındalık Etkinliği'ne ilgi yoğundu

Konya'da Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde "Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

Tüm dünyada 20 Kasım tarihinde kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü, Konya'da "Farkındalık Etkinliği" ile kutlandı. Konya Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte ailelere ve çocuklara kanun ve keman dinletisi gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan çocuklara tişört, anahtarlık, bileklik, kitap, boyama kitabı, balon ve çeşitli oyuncaklar hediye edilirken, yüz boyama ve animasyon gösterileri de düzenlendi.

AİLELERE VE ÇOCUKLARA KANUN VE KEMAN DİNLETİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlikle, farkındalık oluşturmanın yanı sıra, çocukların temel hakkı olan yaşama, koruma, gelişim ve katılım hakkı konusunda kamuoyu duyarlılığı oluşturmak amaçlandı.

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜNE İLGİ YOĞUNDU

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Programa, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Gani Volkan Özdemir, Mahmut Kılınç ve Çocuk Hakları İl Koordinatörleri Lütfü Yıldız Ve Fatma Tutuk katıldı.

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