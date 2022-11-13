Dünya Dans Merkezinin dansçıları madalyalara ambargo koydular

Türk dansçıları birçok yarışmalara katılarak adlarından hep söz ettirmeye devam ediyor. Bu güne kadar elde edilen başarıların bir yenisine Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen Uluslararası Dans Yarışması "Stage 2022"de dereceler elde ederek yenilerini eklediler.

Onlarca ülkeden yüzlerce dansçının katıldığı yarışmada, Türkiye'den Dünya Dans Merkezinin dansçıları; küçükler grup kategorisinde birincilik, küçükler kategorisinde kız dansçı olarak üçüncülük, tekte erkek dansçı kategorisinde birincilik, senior grup kategorisinde ikincilik, senior klasik bale kategorisinde birincilik ve modern kategorisinde solo dansçı olarak birincilik elde etti.

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İki kupa ile onlarca madalya kazanan dansçılar arasından Beril Ada Özdemir modern ve klasik bale kategorilerinde birincilik, Petek Kızmaz küçükler kategorisinde üçüncülük, Hüseyin Sefa Korkmaz da erkekler kategorisinde ikincilik elde etti.

Kuzey Makedonya Devlet Opera ve Balesindeki yarışmaya katılımlarını değerlendiren Devlet Opera Balesi eski baş dansçılarından Dünya Dans Merkezi Sanat Yönetmeni Bahri Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya’ya 40 kişilik bir grupla geldiklerini söyledi.

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Geçtiğimiz yıl iki öğrencilerinin birincilik ve ikincilik elde ettiğini anımsatan Gürcan, "Kuzey Makedonya’da olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Kuzey Makedonya Operasında böyle bir yarışmaya katılmaktan kıvanç duyuyoruz." dedi.

"Ülkemizde klasik sanatların daha ileriye gitmesi için emek veriyoruz"

Yarışmaya dünyanın dört bir yanından katılım olduğunu ve Türk dansçıların modern dans ve klasik bale kategorilerinin yanı sıra bireysel yarışacaklarına işaret eden Gürcan, Türk dansçılarının Kuzey Makedonya Ulusal Bale ve Opera Sanat Yönetmeninden ders aldıklarını, hem kültürel anlamda hem de sanatsal anlamda çok güzel bir iş birliği olduğunu kaydetti.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında çok güzel bir sinerji yakaladıklarına değinen Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim üçüncü kez gelişim buraya. Geçen geldiğimde bu yarışma vesilesiyle gelmiştim. Sonrasında Olga’nın (Pango, Kuzey Makedonya Ulusal Bale ve Opera Sanat Yönetmeni) daveti üzerine Kuzey Makedonya Devlet Balesinde ders verdim. Yine bu geldiğimde ders verdim. Çocuklarımız burada hem bilgi-görgü alıyorlar hem de bunun yanında çok güzel bir sanatsal iş birliği var. Bu açıdan gerçekten çok mutluyuz. Ülkemizde klasik sanatların daha ileriye gitmesi için çok ciddi anlamda emek veriyoruz".

- "Umarım Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki bu iş birliği devam eder"

Kuzey Makedonya Ulusal Bale ve Opera Sanat Yönetmeni Olga Pango da Gürcan ile iş birliklerinde ikinci yıla girdiklerini belirterek, bunu muhteşem iş birliği olarak değerlendirdi.

Yarışmanın uzun bir süredir Makedon sahnesindeki varlığına dikkati çeken Pango, yarışmaya onlarca ülkeden dansçıların katıldığını aktardı.

Yarışmada klasik baleden çağdaş ve modern dansa ve hip hop’a kadar farklı kategorilerin temsil edileceğini kaydeden Pango, hem solo hem de gruplar halinde yarışılacağını belirtti.

Türkiye ile iş birliğine değinen Pango, "Türkiye ile yeniden iş birliği yapmaktan büyük onur duyuyorum. Türk kültürünün büyük bir hayranıyım ve sık sık İstanbul'a gidiyorum. Orada hem ulusal tiyatroda hem de şehir tiyatrosunda çalıştım. Umarım Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki bu iş birliği devam eder." ifadelerini kullandı.

Büyükler modern dansta yarışan Elif Ada Semiz de yarışmaya katılabilmek için çok çalıştıklarını vurgulayarak, "Burada olmaktan çok mutluyum. Umarım sonraki yıllarda da geliriz buraya." dedi.

Yarışmada derece elde eden Ankara Devlet Konservatuarı bale dansçısı Beril Ada Özdemir ise geçen yıl ikinci olduğunu hatırlatarak, "Burada olduğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Geçen sene bu yarışmaya katılmıştım ve ikinci olmuştum." diye konuştu.