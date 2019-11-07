Dünya devi CATL iş birliği için Türkiye'de! Şirketin kıdemli yöneticisi duyurdu

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC İstanbul’da gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük lityum batarya üreticilerinden CATL şirketinin kıdemli yöneticisi Robert Lai de IAEC 2019’un ana konuşmacısıydı. Lai, burada lityum iyon bataryalar ve elektrikli araç teknolojileri hakkında açıklamalarda bulundu.

LAİ, ULUSLARARASI OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSINDA KONUŞTU

Lai, geçtiğimiz 10 yıla göre batarya menzillerinin dört katına çıktığını kaydederek, “Bunu yaparken de yaklaşık yüzde 80 oranında batarya maliyetleri düşürüldü. Gelecekte bu hedefler doğrultusunda iyileştirmelere devam edeceğiz. Elektrikli araçlar bu anlamda konvansiyonel araçlarla eş değer rekabete ulaşacak hatta daha iyi fiyatlara satışa çıkacak” dedi.

CATL ŞİRKETİNİN KIDEMLİ YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLADI: İŞ BİRLİKLERİ BAKIYORUZ'

Türkiye’ye ikinci kez geldiğini aktaran Lai, ilk gelişimde bir otomotiv markasını ziyaret ettiğini kaydetti. Lai, Türkiye’de iş birliği aradıklarını söyleyerek, “Türkiye için işbirliği alanlarına bakıyoruz şu anda. Yani olası işbirliği alanlarını araştırıyoruz şirketler arasında diyebilirim. Türkiye çok önemli bir oyuncu. Pek çok üretici burada tesis açmış durumda ve ulaştırma açısından da çok kritik bir noktada yer alıyor” şekline konuştu.