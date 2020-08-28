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Dünya devi Chelsea'de koronavirüs şoku!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de koronavirüs alarmı çalıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, 4 oyuncuda koronavirüs tespit edildi. 4 oyuncu ise koronavirüs şüphesi ile karantinaya alındı.

Dünya devi Chelsea'de koronavirüs şoku!

İngiltere Premier Lig'in devlerinden Chelsea, koronavirüs alarmı ile çalkalanıyor. Goal'ün verdiği habere göre, kulüpteki en az 8 futbolcu, hükümetin belirlediği yönergeler kapsamında karantinaya alındı. Öte yandan en az 4 futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Corona virüse yakalanan futbolcuların isimleri açıklanmazken Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic ve Fikayo Tomori'nin karantinadaki isimlerden bazıları olduğu bildirildi.

Premier Lig'de yeni sezon 12 Eylül tarihinde başlayacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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