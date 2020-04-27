Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı açıklandı

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalar ile ilgili verilerin bulunduğu "Worldometer" adlı web sitesindeki bilgiye göre, dünyada koronavirüs bulaşan 900 bin 319 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

Amerika Birleşik Devletleri, 112 bin 675 kişi ile en fazla hastanın iyileştiği ülke oldu. ABD'yi sırasıyla İspanya (120 bin 832), Almanya (114 bin 500), Çin (77 bin 474), İran (70 bin 933), İtalya (66 bin 624) ve Fransa (44 bin 903) takip etti.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN KURTULAN HASTA SAYISI: 33 BİN 791

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 33 bin 791'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 29 bin 323'e ulaşırken, 209 bin 227 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'daki son durumu açıkladı