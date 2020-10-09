2020 Nobel Barış Ödülü'nün açlıkla mücadeledeki çabaları nedeniyle Dünya Gıda Programı kazandı. Bunun üzerine merak edilmeye başlanan Dünya Gıda Programı hakkındaki bilgileri haberimizde derledik. Peki, Dünya Gıda Programı nedir? Ne zaman kuruldu? İşte detaylar...

DÜNYA GIDA PROGRAMI NEDİR? NE ZAMAN KURULDU?

Dünya Gıda Programı (World Food Programme, WFP), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) ortak bir projesi olarak 1961'de kurulan ve 1963'te çalışmaya başlayan Birleşmiş Milletler örgütü. Örgütün İcra Direktörü, David Beasley'dir.

1961'de kurulan Dünya Gıda Programı, yardıma muhtaç ülkelerde ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla gıda yardımı sağlanması amacını taşıyor. BM kuruluşları ve FAO’nun tavsiyeleri uyarınca dünya gıda güvenliğinin desteklenmesi konularında, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yardım faaliyetleri yürütmektedir. WFP, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile BM Genel Kurulu’nun kararları ile kurulmuş olduğundan, anılan iki örgütün üyesi olan ülkeler ile BM’nin diğer uzmanlık kuruluşlarının üyesi olan ülkeler WFP çalışmalarına katılabilmektedirler. Ancak WFP’da oy hakkı olan ülkeler İcra Kurulu’na üye olan 36 ülkedir. Anılan 36 ülke rotasyona tabidir. Ülkemiz WFP İcra Kurulu çalışmalarına gözlemci sıfatıyla katılım sağlamaktadır.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA GIDA PROGRAMI İLE İLİŞKİLERİ

Ülkemiz WFP’nin İcra Kurulu çalışmalarına düzenli katılım sağlamaktadır. Ayrıca, donör ülkeleri kapsayan D listesi grubu üyesi olarak, anılan grubun çalışmaları takip etmektedir.

Ülkemizin kuruluş bütçesine yaptığı katkının yanı sıra Türkiye’nin stratejik konumu çerçevesinde, gıda maddesi alımı ve taşıma konularındaki kapasitesi de kuruluş açısından önem arzetmektedir.

WFP, Suriye krizinin ortaya çıkmasıyla birlikte 2012 yılında ülkemizdeki Suriyelilere yönelik yardım faaliyetlerine başlamış olup, hâlihazırda ülkemize ilişkin faaliyetlerini 2020-2021 WFP Türkiye Ara Dönem Ülke Stratejik Planı (Turkey Interim Country Strategic Plan) kapsamında sürdürmektedir.

2018 yılı verilerine göre, Türkiye WFP'nin gıda alımlarında hem değer hem de miktar bakımından birinci sıradaki kaynak ülke konumundadır. 2018 yılında WFP, Türk tedarikçilerinden 169 milyon ABD Doları tutarında, 378 bin ton gıda satın almıştır.

Kaynak: Türkiye Dışişleri Bakanlığı