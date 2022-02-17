Dünya Kediler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? En tatlı Kediler Günü mesajları

Kediler birçok insanın hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Kedi sahibi olanlar onları ailelerinden bir parça olarak gördükleri gibi birçok insan sahip olmasa da kedilere sempatiyle bakmaktadır. 17 Şubat günü ise Dünya Kediler Günü olarak kutlanmaktadır. Birçok kişi Dünya Kediler Günü olarak neden bu tarihin seçildiğini araştırıyor. Bu bağlamda, Dünya Kediler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte en tatlı Kediler Günü mesajları...

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Avrupa kıtası ve dünyanın birçok yerinde 17 Şubat "Dünya Kediler Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu özel günde insanlar birbirlerine kedi temalı hediyeler alır ya da kediler için gerçekleştirilen farkındalık kampanyalarına bağışta bulunurlar.

17 Şubat olarak belirlenen Dünya Kediler Günü, ilk defa 1990 yılında İtalya'da kutlanmıştır.

İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto (Tüm Kediler) isimli dergide okurlarına yönelik bir anket yaptı. Kazanan Oriella Del Col'un 17 Şubat teklifi oldu ve bugün "Dünya Kediler Günü" olarak belirlendi.

17 Şubat Dünya Kediler Günü sonrasında birçok ülke tarafından da kabul edilmiştir. Bu günün tercih edilmesinin ilginç nedenleri de bulunuyor.

Şubat ayı astrolojide kova burcunun ayıdır. Kuralları sevmeyen "özgür ve bağımsız ruhlu" kova burcu ile kediler arasında benzerlik kurulmuştur.

Ayrıca İtalya'da 17 sayısı, başka ülkelerdeki 13 sayısına benzer şekilde, "uğursuz" sayı olarak görülmektedir. Yani 17 sayısı öngörülemez olarak görülmüştür. 17 Şubat'ın kedilere yakıştırılmasında, kedilerin öngörülemez davranışları etkili olmuştur.

EN TATLI KEDİLER GÜNÜ MESAJLARI

Bir kedi net olarak duygusal dürüstlüğe sahiptir: İnsanlar birçok sebeplerle duygularını saklayabilirler, ancak kediler bunu yapmazlar. - Ernest Hemingway

Her miyav kalpten gelen bir mesajdır.- Stuart McMiIIan

Kedilere hayran kalmamızın sebebi de ne yaparlarsa yapsınlar ya da yapıyor görünseler her zaman muzaffer çıkmalarıdır. - Barbara Webster

En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne sorarlar, ne de kusur, kahabat bulurlar. - George EIIiot

Kusursuz dostIarımın asla dörtten az ayağı olmaz. - Colette

Ben bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler. - Cory Monteith

Hayvanlar konuşabilseydi; köpekler dobra konuşan dostlar olurken, kediler pek de konuşmayan ender canlılardan olurdu. - Mark Twain

Bir insanın gerçek manada reddedilmeyi anlaması için öncelikle bir kedi tarafından görmezden gelinmesi gerekir.- Anonim

Kedilerle uyumanın zor yanı; kedilerin yatağın bir tarafında yatmaları yerine sizin üzerinizde yatmayı tercih etmeleridir. - Pam Brown

Ortalama bir kedi yavrusu 5 yaşındaki çocuktan daha fazla soru sorar. - Carl Van Vechten

Kedilerde her şey vardır: hayranlık, sonsuz uyku ve canları istediklerinde eşlik etmek. - Rod McKuen

Kedim deli değil, sadece iyi bir aktrist. - P.C. Cast

Bir kedinin gözünde her şey kediye aittir. - İngiliz atasözü

Kedileri sevmeyen insanlardan sakının. - İrlanda atasözü

Bir kedi, sadece bir diğer kediye yönlendirir. - Ernest Hemingway

Kediler insanları sahiplenir, çünkü kediler insanları işe yarayan evcil canlılar olarak görürler. - George Mikes

Hayatın ızdırabından iki kaçış vardır: Müzik ve kediler. - Albert Schweitzer

Yabancı bir kediyle nasıl arkadaş olacağınızı biliyorsanız her zaman şanslı olacaksınız. - Amerikan atasözü

* Kedi, sadece kendini memnun etmek için gırıldar. (İrlanda atasözü)

* Eğer bir kedi bir şey yaparsa ona içgüdü deriz; aynı şeyi aynı maksatla insan yapınca bu zeka olur ! (Will Cuppy)

* Kediyi suçlayabileceğim en son şey masumluğudur. (Edward Paley (1786-1847)

* Kediler, bize doğada her şeyin bir amacı olduğunu öğretmek için yaratılmışlardır. (Garrison Keillor)

* İnsanın en eski ihtiyaçlarından biri, akşam eve gelmediğinde onun nerede olduğunu merak edecek birinin olmasıdır. (Margaret Mead)

* “Bir kedinin gözleri başka bir dünyayı görmemizi sağlayan pencerelerdir. (İrlanda efsanesi)

* Alelade kedi diye bir şey yoktur. (Colette)

* Küçücük bir kedi, bir şaheserdir. ( Leonardo da Vinci)

* Eğer insan kedilerle çiftleştirilebilseydi, bu insanı yüceltir kediyi alçaltırdı. (Mark Twain)

* Hiç bir şey yavru bir kediden daha oyuncu, yaşlı bir kediden daha ciddi olamaz. (Thomas Fuller)

* Bu dünyada kedilere nasıl davrandığınız cennetteki statünüzü belirler. (Robert A. Heinlein)

* O parlak gözlerin ardında ruhun olmadığına kim inanabilir?. ( Theophile Gautier)

* Kediler çok gizemli canlılardır. Kafalarından bizim bildiklerimizden çok daha fazla şey geçer. (Sir Walter Scott)

* Kediler yemeği işsiz, barınağı limitsiz ve sevgiyi cezasız elde etmeyi her zaman bilirler. ( W.L.George)

* Kedilerle bir süre beraber yaşayan herkesin iyi bildiği gibi, kedilerin sadece insanın aklıyla sınırlı inanılmaz bir sabır güçleri vardır. (Cleveland Amory)

* Kedi çok ender başka insanların haklarına karışır. Çünkü kedinin zekası, hayatı zorlastıran saçma şeyler yapmasını engeller. (Carl Van Vechten)

* Yavru kediden daha cesur bir kaşif yoktur. (Jules Champfleury)

* Kediler birini severler; onun izin vereceğinden çok daha fazla hem de. Ama bilginlikleri bunu kendilerine saklamalarına neden olur. (Mary Wilkins)

* Bir kedi onu ne zaman çağırırsanız yanınıza gelir; tabi eğer yapacak daha iyi bir şeyi yoksa. ( Bill Adler)

* Ne kadar kavga ederlerse etsinler her zaman yeterince kedi yavrusu bulabilirsiniz. (Abraham Lincoln)

* Ben hem hayvan hem de insan haklarını savunuyorum; tam bir insan olmanın yolu anca bundan geçer. (Abraham Lincoln)

* Bazı kediler sağırdır, bazıları kör. Ama hiçbir kedi asla aptal değildir. ( Anthony Henderson Euwer)

* Binlerce yıl önce kedilere tanrı olarak tapılıyordu. Kediler bunu asla unutmadılar. (Anonim)

* Kediler köpeklerden daha akıllıdırlar. Hiçbir zaman 7 kediyi 1 kızağı çekmek için bir araya getiremezsiniz. (Jeff Vaidez)

* Kedilerden nefret edenler bir sonraki hayatlarına fare olarak geri döneceklerdir. (Faith Resnick)

* Dunyada bir suru akilli tur vardır ve bunların hepsi de kediler tarafından sahiplenilmişlerdir” (Anonim)

* Kedilerle harcanan zaman asla boşa geçmiş zaman değildir. (Colette)

* Dünyada estetik olarak mükemmel 2 şey vardır; saat ve de kedi. (Emille Augusta Chartier)

* Bir çok düşünür ve kediyle tanıştım, ama kedilerin bilginliği her zaman daha üstündü. (Hippolyte Taine)

* Bir kedi sahibi olmanın birincil sahibi olmaktan daha önemli olduğuna inandım ben her zaman. ( R.H. Blyth)

* Her kedi sahibinin bildiği üzere, kimse kedinin sahibi değildir. (Ellen Perry Berkeley)

* Kediler temiz değildir, sadece kedi tükürüğüyle kaplıdırlar. (Anonim)

* Yabancı kedilerle arkadaş olmayı biliyorsanız her zaman şanslı olursunuz. ( Colonial Amerika atasözü)

* Köpekler çağrıldıkları anda gelirler. Kediler mesajı alır ve size sonra cevap verirler. ( Mary Bly)

* Bir kedi aldınız mı diğerleri de mutlaka ardından gelir. (Hemingway)

* Kedinin kalpsiz olmak için çok fazla ruhu vardır” (Ernest Menaul)

* Köpekler kendilerini insan sanırlar. Kedilerse Tanrı ! (Anonim)

* Tanrı’nın yarattığı herhangi bir canlıya acımasız davranan bir insan, diğer insanlara da aynı şekilde davranacaktır. (St. Francis of Assisi)

* Köpeklerin sahipleri vardır. Kedilerinse kendileri için çalışanları. (Anonim)

* Kadınlar ve kediler ne isterlerse yaparlar. Köpekler ve erkeklerin bu fikre alışmaları iyi olur. (Anonim)

* Tanıştığımız herkese en sevdiğimiz kedimize davrandığımız gibi davransaydık; onlar da gırıldarlardı. (Lynn M. Osband)

* Bir kedi duygularını dürüst bir şekilde gösterir. İnsanlar o ya da bu sebeple duygularını gizlerler, ama kediler asla ! . (Ernest Hemingway)

* Bir kedinin sizi karşılamasından başka kalp yumuşatıcı çok az şey vardır. (Tay Hohoff)