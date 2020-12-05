Dünya Mühendisler Günü nedir? Ne zaman kutlanır? Önemi nedir? | Dünya Mühendisler Günü mesajları, kutlama mesajları

Türkiye sınırları içerisinde 5 Aralık tarihinde kutlanan Dünya Mühendisler Günü'nde, zorlu koşullarda ve riskli bölgelerde görevlerini icra eden mühendislerin mesleği kutlanır. Peki Dünya Mühendisler Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Mühendisler Günü nedir? Ne zaman kutlanır? Önemi nedir? İşte detaylar ve Dünya Mühendisler Günü mesajları, kutlama mesajları...

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NEDİR? NE ZAMAN KUTLANIR? DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ ÖNEMİ

Mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir. Türkiye'de 5 Aralık tarihinde kutlanan Dünya Mühendisler Günü, dünyanın pek çok noktasında farklı tarihlerde kutlanıyor. Mühendislik Günü'nün bazı ülkelerde kutlanma tarihleri şöyle; Arjantin 16 Haziran, Belçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık.

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ MESAJLARI

Farklı yazılımlarla hayatı kolaylaştıran mühеndislеrin 5 Aralık Dünya Mühеndislеr Günü kutlu olsun.

Bilimsel ve teknolojik sayısız ilerlemenin mimarı olan, ilkleri başaran ve bu bilim ve teknolojiyle ülkemizi kalkındıracak tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

İyi bir mühеndis, kеndini güncеllеmеyi bilеn biridir.

Yaşamı kolaylaştıran, hayata verimlilik katan ve fikirleri ile her daim üretkenlik gösteren tüm mühendislerin ve mühendis adaylarının 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım.

Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.

Her alanda bilgi ve teknoloji geliştiren ve uygulayan tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.