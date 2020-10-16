Dünya Sağlık örgütü açıkladı: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç "Deksametazon"

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, video konferans yöntemiyle pandemi uzmanlarıyla toplantı yapan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından koordine edilen koronavirüs terapötiklerinin değerlendirildiği Dayanışma Denemesi'nin geçici sonuçları ile ilgili konuşan Ghebreyesus, yaptığı açıklamada "Remdesivir" adlı antiviral ilaç, hidroksiklorokin ve AIDS tedavisinde kullanılan lopinavir/ritonavir bileşiminin, koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve hastanede kalış süreleri üzerinde çok az etkisi olduğunu ya da hiç etkisi olmadığının ortaya çıktığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, çıkan olumsuz sonuçlara karşın Dünya Sağlık Örgütü'nün Mart'tan30 ülkede bulunan toplam 500 hastanede yaklaşık 13 bin gönüllünün katılımıyla başlattığı Dayanışma Denemesi'nin süreceğini belirtti.

Dayanışma Denemesi her ay yaklaşık 2000 hastayı bünyesine kattığını ve monoklonal antikorlar ve yeni antiviraller dahil olmak üzere diğer tedavilere devam edeceğini belirten Ghebreyesus, "Şimdilik, kortikosteroid deksametazon, Kovid-19'u şiddetli geçiren hastalarda etkili olduğu ortaya çıkan tek terapötiktir." dedi.

Fas'ta günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı

Ghebreyesus,, dünyada her yıl 3,5 milyona yakın şiddetli mevsimsel grip vakası ve 650 bin civarında da solunumla ilgili ölümler gerçekleştiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu yıl, güney yarımkürede kış boyunca, Kovid-19 için alınan önlemler nedeniyle mevsimsel grip vakaları ve ölümleri normalden daha azdı. Ancak aynı şeyin kuzey yarımküredeki grip mevsiminde de geçerli olacağını varsayamayız."

DSÖ Genel Direktörü, ayrıca grip aşısı talebinin arzın üzerine çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

MAÇLAR DEVAM ETMELİ Mİ?

AA muhabirinin Avrupa'da başlayan futbol ligleri ve bazı ülkelerde stadyumlara taraftar alınmasıyla ilgili sorusunu, DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove cevapladı.

Kerkhove, "Spor müsabakalarının tekrar başlaması için herkesin istekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz sporu çok seviyoruz." dedi.

Spor müsabakaları ve diğer toplu etkinliklerin her ülkenin içinde bulunduğu duruma göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kerkhove, "Avrupa kıtasında günlük vaka sayılarında yüzde 80'lik bir artış gözlemliyoruz. Ama bu virüsün her ülkede eşit şekilde yayıldığı anlamına gelmiyor. Virüsün yoğun olduğu 'popüler noktalar' var." diye konuştu.

Kerkhove, spor müsabakalarının devam edip etmeyeceğine her ülkenin elindeki verileri değerlendirerek, karar vermesi gerektiğini kaydetti.

DEKSEMETAZON İLACI NEDİR?

Deksametazon, 1960'lardan beri inflamatuar bozukluklar ve bazı kanserler de dahil olmak üzere bir dizi koşulda iltihabı azaltmak için kullanılan bir steroiddir. 1977'den bu yana çoklu formülasyonlarda temel ilaçların Dünya Sağlık Örgütü temel ilaç listesinde yer almaktadır ve şu anda patent dışı ve çoğu ülkede uygun fiyatlı olarak mevcuttur.Oxford Üniversitesi araştırma ekibi, araştırma sonuçları hakkında ilk bilgileri Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştı ve önümüzdeki günlerde tam veri analizi tüm dünya tarafından sabırsızlıkla beklenmekte. DSÖ, ilk bulguları paylaşılan klinik araştırmanın meta analiz sürecini koordine edeceğini; klinik rehberinde ilacın COVİD-19'da nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiğini yansıtacak şekilde güncelleneceği bilgisini paylaştı.

NE İÇİN KULLANILIR? İŞE YARAR?

Bir anti-enflamatuar ilaç olarak. Deksametazon, vücudun çeşitli bölgelerindeki iltihabı hafifletir. Özellikle omurga ve beynin tümörleri ile ilişkili şişliği (ödemi) azaltmak ve göz iltihabını tedavi etmek için kullanılır.

Alerjik reaksiyonları tedavi etmek veya önlemek için.

-Bazı otoimmün hastalıkların, cilt rahatsızlıklarının, astımın ve diğer akciğer rahatsızlıklarının tedavisi olarak.

-Lösemi, lenfoma ve multipl miyelom gibi çeşitli kanserlerin tedavisi için.

-Bazı kemoterapi ilaçlarıyla ilişkili bulantı ve kusmayı tedavi etmek için.

-Şiddetli iştah sorunu olan kanser hastalarında iştahı uyarmak için kullanılır.

-Ayrıca adrenal yetmezlik durumlarında (adrenal bezler tarafından üretilen gerekli steroidlerin düşük üretimi) steroidlerin yerini almak için kullanılır.

Not: Bir ilaç bir kullanım için onaylanmışsa, doktorlar bazen yararlı olabileceğini düşünüyorlarsa aynı ilacı diğer problemler için kullanmayı tercih ederler.