Dünya Sağlık Örgütü raporu basına sızdı: Hangi hayvandan bulaştığı belli oldu!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının kökenini araştırmak amacıyla Vuhan'a giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerinin raporu basına sızdı.

Raporda, virüsün yarasalardan başka hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşmasının en yüksek ihtimal olduğu vurgulanırken laboratuvardan sızmasının ise çok düşük bir ihtimal olduğu belirtildi.

Bulguların birçok soruyu cevapsız bıraktığı belirtilen raporda, araştırmacı ekibinin laboratuvar sızıntısı hipotezi dışındaki her alanda daha fazla araştırma önerdiği öğrenildi.

Raporun yayımlanması defalarca kez ertelenirken Çin'in, pandeminin sebebinin kendisine indirgenmesini önlemek amacıyla sonuçları çarpıtma iddialarına ilişkin olarak konuşan bir DSÖ yetkilisi, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada, önümüzdeki birkaç gün içinde raporun yayımlanacağını ifade etmişti.

AFP'de yer alan bilgiye göre, ekipte yer alan bir isimden yapılan açıklamada, Kovid-19 virüsünün ortaya çıkma olasılığında dört farklı senaryo ele alındı. Bunlar arasında, virüsün yarasadan doğrudan insanlara bulaşma ihtimalinin yanı sıra soğuk zincir gıda ürünleriyle yayılımın da mümkün olduğu ancak olası olmadığı üzerinde duruldu.

PANGOLİN, VİZON VE KEDİLER

Virüsün insanlarda görülen türüne en yakın örneğine yarasalarda rastlandığına vurgu yapan yetkili, araştırmalarda bu yarasa virüsleri ile SARS-CoV-2 arasındaki evrimsel mesafenin birkaç on yıl olduğunu tahmin edildiğini ve bunun kayıp bir bağlantı olduğunu belirtti.

Pangolinlerde oldukça benzer virüsler bulunduğunu söyleyen uzman isim, ancak aynı zamanda vizon ve kedilerin KOVİD virüsüne duyarlı olduklarını ve bunların taşıyıcı olabileceklerini düşündürdüğünü belirtti.

Rapor, büyük ölçüde, DSÖ uluslararası uzman ekibinin KOVİD-19'un ilk tespit edildiği Çin'in Vuhan kentine Ocak ortasından Şubat ortasına kadar yaptığı ziyarete dayanıyor.