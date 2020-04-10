Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsünden umutlandıran açıklama: Heyecan veren haberler var

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Harris, konuk olduğu bir televizyon programında koronavirüs ilacına ilişkin önemli gelişmeleri duyurdu.

"50'DEN FAZLA ADAY İLAÇ ŞU AN ARAŞTIRMA ALTINDA"

Dr. Margaret Harris, ''Gerçekten heyecan verici haberler görmekteyiz, 50'den fazla aday ilaç şu an araştırma altında. Ve şu an denemeler ilaçların çalışıp çalışmadığı konusunda yürütülmekte. Ama önemli olan işe yarayıp yaramaması değil, laboratuvarda işe yaradıklarını görebiliyoruz belki ama insanlar üzerinde kullanılması uygun mu? sorusu da sorulmalı. İlaçlar insanları kurtarmak için yapılan şeylerdir ve bunu yavaş bir aşamada öğreneceğiz. İlacın güvenilir olması gerekmekte.'' ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN DÜNYA BU İLAÇ ÜZERİNDE BERABER ÇALIŞIYOR"

"İlaç çalışmaları için ülkeler arasında işbirliği var mı?" sorusuna yanıt veren Harris sözlerine şöyle devam etti: Bu konuda da iyi haberlerim var. Yaşadığımız dünya hakkında en güzel şeylerden bir tanesi de bu. Ülkeler ve bilim insanları beraber çalışmakta. Virüsün büyük bir risk olduğunu öğrendikten birkaç hafta sonra, genetik yapısı dünyaya sunuldu. Ve dünyadaki bilim adamları bu bilgiyi kendi aralarında paylaştı. Bizim işimiz de bir nevi bu biz de bu ilaç denemelerinde şu an çalışmaktayız. Ve şu an bütün dünya bu ilaç üzerinde beraber çalışmakta.