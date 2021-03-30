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Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş talep! Koronavirüsün kökenine ilişkin daha fazla araştırma yapılmalı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yaptığı açıklamada virüsün kökeni ile ilgili daha fazla araştırma yapılmasını talep ettiklerini belirtip tüm hipotezlerin açık kaldığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş talep! Koronavirüsün kökenine ilişkin daha fazla araştırma yapılmalı

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan ve farklı mutasyonları görülen koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün ortaya çıkışını araştırmakla görevli uluslararası bir ekibin 14 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında Wuhan'da yaptığı saha araştırmasının raporunun yayımlandığını anımsattı.  Daha çok çalışma yapılması konusunda çağrıda bulunan  Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, rapora ilişkin konuştu.

Koronavirüsün yarasalardan insanlara başka bir hayvan aracılıyla bulaşmasının en olası senaryo olduğu belirtilirken, virüsün laboratuvardan sızmasının son derece düşük bir ihtimal olduğunu açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada "DSÖ ile tüm hipotezler mümkündür. Bu rapor çok önemli bir başlangıç ama son değil. Henüz virüsün kaynağını bulamadık ve bilimi takip etmeye devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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