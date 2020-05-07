Dünya Sağlık Örgütü'nden Türk sanatçılar hakkında övgü dolu sözler

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'de bazı şarkıcı ve oyuncuların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mesajlarının geniş kitlelere ulaşması için Birleşmiş Milletler ile Dünya Sağlık Örgütü'ne destek verdiklerini ifade etti.

Yapılan açıklamada bu sanatçıların, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları canlı yayınlar ile takipçilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilgilendirmede bulundukları ifade edildi.

Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün canlı yayında DSÖ'den Halk Sağlığı görevlisi Dr. Bahadır Sucaklı ile Kovid-19'a karşı tavsiyelerini konuştuğu, yayını yaklaşık 35 bin kişinin takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, oyuncu Mert Fırat'ın da takipçilerine, Kovid-19 ile ilgili doğru bilgiye sahip olmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Şarkıcı Edis Görgülü'nün de DSÖ tarafından açıklanan Kovid-19 tedbirlerini hayranlarıyla paylaştığı belirtilen açıklamada, ünlülerin destekleriyle geleneksel medyanın ulaşabildiğinden daha geniş bir kitleye ulaşıldığına işaret edildi.