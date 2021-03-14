Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu babasının izinden gitti! Minik elleriyle sürdüğü motor pes dedirtti

5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Minik Zayn’ın boyundan büyük motosikleti tek başına kullanırken görüntülendiği o video herkesi şaşkınlığa uğrattı.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası’nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlu Zayn’ın motosiklet kullandığı anların videosunu paylaştı.

''HENÜZ İKİ YAŞINDA DEĞİL''

Kenan Sofuoğlu’na ait Akyazı ilçesinde bulunan pistte çekilen görüntü kısa sürede büyük beğeni kazandı. Kenan Sofuoğlu'nun "Still not 2 years old (Henüz iki yaşında değil)" ifadeleri ile paylaştığı videoda, minik Zayn’ın boyundan büyük motosikleti tek başına kullandığı ve babasının ona eşlik ettiği anlar yer alıyor.