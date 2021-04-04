Dünya Sokak Hayvanları Günü ne zaman? 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü resimli mesajları, sözleri

Sokak Hayvanları Günü dünya genelinde aynı günde kutlanmaktadır. Bugün sokak dostlarımız için çevremizdekileri bilinçlendirmek amacıyla Dünya Sokak Hayvanları Günü resimli mesajları, sözlerini haberimizde derledik.

DÜNYA SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Sokak Hayvanları Günü her yıl 4 Nisan'da kutlanmaktadır.

DÜNYA SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI, SÖZLERİ

*Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz.

*Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

*Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.

*Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya dileğiyle...

*Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. -Hz. Muhammed

*Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez ”

*Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin

*Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım!

*Bir gün değil her gün sevmek ve korumak yaşama hakkına saygı duymamız lazım.

*Kuşlar doğa adlı annenin güzel çalgıcılarıdır.

*Ne kadar çok insanla tanışırsam köpeğimi o kadar daha çok seviyorum.

*Balığa denizden başkası azaptır.

*İnsanın insanlardan kaçışıdır hayvan sevgisi.

*Hayvanı seversen o da sevildiğini bilir.

*İnsanları tanıdığımdan beri, hayvanları severim.

*Ruhunda hayvan sevgisi olmayan insandan uzaklaş.

*Her insanın kalbinin bir köşesinde az da olsa hayvan sevgisi vardır.

*Beni köpekler asla ısırmaz. İnsanlar ısırır.

*Hiçbir hayvan, kendi türüne işkence yapmaz.

*Kedi, sevgilisinde muhakkak tırmık izi bırakır.

*Bazılarına hayvan demek onları yüceltir. Hayvan olmak için masum olmak gerekir.

*Her kim aç bir hayvanı beslerse, aynı zamanda ruhunu besler.

*En iyi arkadaşımız hayvanlardır. Ne soru sorarlar, ne kusur kabahat bulurlar.

*Hiç bir şey yavru bir kediden daha oyuncu, yaşlı bir kediden daha ciddi olamaz.



*Kedilerden nefret edenler bir sonraki hayatlarına fare olarak geri döneceklerdir.

*Hayvanlar benim arkadaşlarımdır ve ben arkadaşlarımı yemem.

*Bir kedi onu ne zaman çağırırsanız yanınıza gelir; tabi eğer yapacak daha iyi bir şeyi yoksa.

*İnsanın gerçek yüzünü görebilenlerin birer hayvansever olması kaçınılmaz.

*Hayatı boyunca iyi olmaya çalıştı. Çoğu kere başarısız oldu. Ne de olsa bir insandı. Bir köpek değildi.