Dünya Türkiye'yi konuşmuştu! Terör destekçileri linç kampanyası başlattı

Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Öyle bir şey yok Nereden geleceklerini şaşırdılar" ifadelerini kullandı ve İsveç'te kendilerine dava açılmadığını söyleyerek söylentileri yalanladı.

PKK ve FETÖ destekçisi kişiler, sosyal medyada Emrullah Gülüşken'in geçtiğimiz yıllarda eski eşi ile olan davalarının İsveççe dilindeki evraklarını sahte mahkeme evrakı olarak paylaştı. PKK ve FETÖ’cülerin yalan furyasına CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da dahil oldu.

İsveç’te koronavirüs teşhisi konmasına rağmen tedavi edilemeyerek eve gönderilen Emrullah Gülüşken’in ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesini "şov" olarak sunanlar, şimdi de Gülüşken ailesini hedef almaya başladı.

İlk olarak önceki akşam CHP'nin kanalı TELE 1 skandal bir yayına imza attı. Kanalın, İsveç muhabiri olarak ekrana çıkardığı, terör örgütü THKP-C'nin firari lideri Hamza Yalçın'ın eşi Seda Şanlıer, Batman'ın Gercüş ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve bu şehirden İsveç'e göç eden Emrah Gülüşken'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'dan köylüsü olduğunu söyledi. Bu yalan bilgi aile tarafından kısa sürede yalanlasa da çok sayıda sosyal medya hesabından Gülüşken’in Bakan Koca’nın köylüsü olduğu ve ambulans uçak operasyonunun şov amaçlı yapıldığı yalanı yayıldı. Dünden itibaren ise Batman’ın Gercüş nüfusuna kayıtlı PKK mağduru bir aileye mensup olan Emrah Gülüşken’in kızları Samira ve Leyla’yı hedef yapan linç kampanyası başlatıldı.

PKK VE FETÖ'CÜLER ÜRETTİ CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ÖZKOÇ SAHİPLENDİ

PKK ve FETÖ destekçisi Twitter hesapları, İsveç Krallığının aileye dava açtığını ve Emrullah Gülüşken’in kızlarının ifadelerinin alındığı yönünde sahte içerikleri yaydılar. Leyla Gülüşken’in ifadesinde "babam kendi isteğiyle hastaneye yatmadı" dediğini ve ailenin sınır dışı edileceği yalanını yayan terör örgütünün yurt dışındaki besleme hesapları Türkiye’de muhalifleri de arkasına almayı başardı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da bu yalan furyasına katılarak "İsveç’ten hasta getirme olayı da yalan kurgu çıktı..." paylaşımı yaptı.

ESKİ EŞİ İLE OLAN DAVANIN EVRAKLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Özkoç’ın sabah saatlerinde attığı bu tweetten sonra Gülüşken ailesinin kızları Samira ve Leyla’yı hedef alan paylaşımlar artmaya başladı. Terör destekçisi hesaplar, yalanlarına dayanarak olarak da Emrullah Gülüşken'in 2019 yılında eski eşi ile çocukların velayeti için görülen mahkemenin evraklarını yayınladılar.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

İsveççe dilinde yazılı evrakları paylaşarak kafa karıştıran FETÖ ve PKK destekçisi hesaplara yanıtı ise çektiği video ile babası Emrullah Gülüşken’in sağlık durumunu tüm Türkiye’ye duyuran Leyla Gülüşken verdi. Leyla Gülüşken, haklarındaki dava açıldığı ve ifade verdiklerine dair iddialar için "Öyle bir şey yok Nereden geleceklerini şaşırdılar" ifadelerini kullandı.