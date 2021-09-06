Dünyaca ünlü Amerikan dizisi 'Law and Order'da bir Türk

'Law and Order' dizisinde yer almaktan çok mutlu olduğunu belirten Esin Varan, "Böyle büyük oyuncularla aynı sahnelerde olmak, çekim aralarında sohbet etmek, NBC gibi bir kanalın binlerce adayın arasından beni seçmesi inanılmaz gurur vericiydi. Seçmeler tam 7 aşamalıydı. Bu süreçte, cast yönetmeni, yapımcılar, yönetmen ve kanal tarafından ayrı ayrı onaylanmak zorundaydım" dedi.



BROADWAY PROJESİ

Şu anda Broadway projesi için provalarda yer aldığını söyleyen Varan, “Aslında oyun, 2020 mart ayında çıkacaktı. Ancak son tarih, 2022 mart ayı olarak belirlendi. Broadway pandemi nedeniyle uzun süredir kapalıydı o yüzden sahneye geri dönmek çok heyecanlı. Aynı zamanda ismini gizli tutmak zorunda olduğum bir Amazon projesinin çekimlerine başlayacağım. Çekimleri Atlanta'da olacak dizide başrollerden birini oynuyorum. Oyunculuk harici, yazar koltuğuna da oturduğum bir projenin çekimlerine başlayacağız. Sesini duyuramamış tüm Müslüman kadınların adına yazdığım bir film. Amerika’daki oyunculuk serüvenimi YouTube'da vlog haline getirdim ve Türkçe olarak dizilerin, filmlerin kamera arkalarını, buradaki oyunculuk sürecimi paylaşıyorum. Serüvenime ortak olan ve destekleyen o kadar çok kişi var ki.. Böyle desteklendiğimi görmek bana daha çok güç veriyor” diyerek projelerinden bahsetti.



ONUR BURSU İLE KONSERVATUAR



ABD’de oyunculuk çocukluk hayali olan Esin Varan, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra New York’a taşındı. Varan girdiği beş okulun seçmelerinde burs kazandı; American Academy of Dramatic Arts'ta burslu okuma şansını elde etti.



Varan aynı zamanda, ABD'nin ilk kurulan konservatuarına o sene sadece bir kişiye verilen onur bursu ile girme hakkı elde etti. Okulu bittikten sonra Amerika’nın en büyük Broadway yapımcılarından birinin oyununda başrol alan Varan, oyunculuk serüvenine reklam ve film çekimleri ile devam etti. Esin Varan, son dönemde televizyon dizilerinde yer alıyor.

