Dünyaca ünlü besteciden kötü haber! 'Halkın sesi' Mikis Theodorakis 96 yaşında yaşamını yitirdi!

Son yıllarda, sağlık sorunları nedeniyle defalarca hastaneye kaldırılan ve 19 yılında kalp pili için ameliyat geçiren söz yazarı, usta besteci ve siyasetçi Mikis Theodorakis 96 yaşında hayatını kaybetti.

Yunan basınındaki haberlere göre Theodorakis, yerel saatle 09.30’da başkent Atina’daki evinde hayata gözlerini yumdu.

HALKIN SESİ

Yunanistan’da 1967-1974 yılları arasındaki askeri cunta yönetimine direnişi ile bir halk kahramanı haline gelen Theodorakis'in müziği cunta yönetimine bir direnişi simgeliyordu ve besteci bugüne kadar ‘halkın sesi’ olarak tanımlanıyordu.

Yunanistan’da bütün televizyon ve radyo kanalları Theodorakis’in ölüm haberinin ardından yayın akışını değiştirerek Theodorakis’in müziklerini çalmaya başladığı ve sanatçıyı anma programları yaptığı belirtildi.

MİKİS THEODORAKİS KİMDİR?

Ömrüne yüzlerce şarkı sığdıran Yunanistanlı söz yazarı, besteci ve siyasetçi Mikis Theodorakis, 29 Temmuz 1925’te Yunanistan’ın Sakız Adası’nda, Giritli avukat bir baba ve İzmir Çeşmeli bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Lenin Barış Ödülü’nün sahibi olan Theodorakis, Zorba (1964), Z (1969) ve Serpico (1973) filmleri için bestelediği müzikler hafızalara kazındı. Yahudi Soykırımı’nı konu alan “Mauthausen Baladı” eseri büyük beğeni topladı.

Mikis Theodorakis kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?