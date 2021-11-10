Dünyaca ünlü çift Megan Fox ve Machine Gun Kelly Türkiye'de! İstanbul Havalimanı'nda görüntülendiler!

Geçen yıldan bu yana aşk yaşayan olan Megan Fox ile gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly'nin tanışması, birlikte rol aldıkları Midnight in the Switchgrass adlı filmin setinde oldu.

"RUH EŞİM"

Megan Fox ise, Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun "ruh eşi" olduğunu anlamış. Fox o dönemi şu sözlerle anlattı: "Aşka çok açıktım... Ama ruh eşimle bu şekilde karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim." Megan Fox, sevgilisi Machine Gun Kelly ile ilişkisi hakkında "Sanki bunca yıldır bizi ayrı tutan bütün engeller kalkmış ve sonunda yollarımız kesişmişti" dedi.

Machine Gun Kelly de Megan Fox ile ilişkisinin kendisini daha iyi bir insan haline getirdiğini söyledi. Daha önce verdiği bir başka röportajda da ilk kez böyle aşık olduğunu anlatmıştı.

Fenomenlerin Bilinmeyenleri isimli sayfanın haberine göre, dünyaca ünlü çift Türkiye'ye geldi. Megan Fox ve Machine Gun Kelly İstanbul Havalimanı'nda el ele görüntülendi.

3 ÇOCUĞU VAR

İlk evliliğini Brian Austin Green ile yapan Megan Fox'un bu evliliğinden iki çocuğu varken bir ara yollarını ayırmaya karar veren çiftten Fox'un üçüncü bebeğine hamile olduğu ortaya çıkınca evliliklerine bir şans daha verdiler. Fakat üçüncü bebek de aralarındaki ilişkiyi düzeltmedi. Brian Austin Green ile Megan Fox evliliklerini bitirdi. Çiftin, 9 yaşında Noah 7 yaşında Bodhi ve 5 yaşında Journey adında üç çocuğu bulunuyor.