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  3. Dünyaca ünlü çift tatil için Bodrum'u tercih etti! Katy Perry ve Orlando Bloom denizin tadını çıkardı

Dünyaca ünlü çift tatil için Bodrum'u tercih etti! Katy Perry ve Orlando Bloom denizin tadını çıkardı

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve oyuncu Orlando Bloom İtalya ve Yunanistan'ın ardından tatil yapmak için Bodrum'u tercih etti.

Dünyaca ünlü çift tatil için Bodrum'u tercih etti! Katy Perry ve Orlando Bloom denizin tadını çıkardı

Dünyaca ünlü 36 yaşındaki şarkıcı Katy Perry ve 44 yaşındaki oyuncu Orlando Bloom tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Yunanistan üzerinden ilçeye geçiş yapan çift, geçtiğimiz gün kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.

AŞKA GELDİLER

Çift, sabah erken saatlerde denize girmelerinin ardından şezlonga geçerek güneşlendi. Akşama doğru ise Perry ve Bloom kürek sörfü yapıp, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı.

Denizde vakit geçiren çift bir ara aşka gelip öpüşürken kameralara yansıdı.

Dünyaca ünlü çift tatil için Bodrum'u tercih etti! Katy Perry ve Orlando Bloom denizin tadını çıkardı

Geçen yılın ağustos ayında Daisy adını verdikleri kızları dünyaya gelmesinin ardından doğum kilolarını sorun etmeyen  Katy Perry, gönlünce eğlendiği tatilde kano yaparken görüntülendi.

Doğum kilolarını sorun etmeyen Perry gönlünce eğlendiği tatilde kano yaparken görüntülendi.

Dünyaca ünlü çift tatil için Bodrum'u tercih etti! Katy Perry ve Orlando Bloom denizin tadını çıkardı

Öte yandan çift, 2016 yılındaki Altın Küre Ödülleri gecesinde birbirlerine aşık oldu.

Katy Perry ve Orlando Bloom, iki sene önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Çift, geçtiğimiz yaz Japonya'da yapacakları düğünü salgın sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştı.

Dünyaca ünlü çift tatil için Bodrum'u tercih etti! Katy Perry ve Orlando Bloom denizin tadını çıkardı

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