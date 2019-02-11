Anthony Martial sevgilisini aldattı mı? Anthony Martial sevgilisini kimle aldattı? Anthony Martial kimdir?

Dünyanın önde gelen kulüplerinden Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial, İngiliz basınının gündemine bomba gibi düştü.

ANTHONY MARTİAL SEVGİLİSİNİ ALDATTI MI?

İngiliz The Sun Gazetesi'nin haberine göre, yıldız futbolcu bebeğinin annesi olan sevgilisini doğumdan önce Paris'te aldattı. İddiaya göre Anthony Martial'ın sevgilisi Melanie Da Cruz Pires'i 8 aylık hamileyken aldattığı öne sürüldü.

ANTHONY MARTİAL SEVGİLİSİNİ KİMLE ALDATTI?

The Sun, haftada 75 bin sterlin kazanan yıldız oyuncunun, geceliği 70 sterlin olan ucuz bir otelde Malika Semichi isimli bir kadınla gece geçirdiğini yazdı. Martial ve Malika'nın bir gece kulübünde tanıştığı öğrenildi.

ANTHONY MARTİAL KİMDİR?

Anthony Martial 5 Aralık 1995'da doğmuştur. Fransız millî futbolcu. Şu an Premier League takımlarından Manchester United'ın formasını giymektedir ve Fransa Millî Takımında da oynamaktadır.

Martial, kariyerine CO Les Ulis takımında başladı ve sonra Lyon'da profesyonel oldu. 2013 yılında Monaco'ya 6 milyon karşılığında transfer oldu. Monaco'da iki yıl oynadıktan sonra, 2015 yılında Manchester United'a 36 milyon karşılığında transfer oldu ve bir genç futbolcu için ödenen en yüksek ücret olarak kabul edildi. Manchester United forması altındaki ilk maçta gol atmayı başardı ve Premier League Ayın Oyuncusu ödülünü Eylül ayında kazandı.

Martial, Fransa'nın çeşitli yaş gruplarında oynadıktan sonra 2015 yılında ilk defa Fransa A Millî Takımının formasını da giymeye başladı.

Kulüp kariyeri

İlk yılları ve Lyon

Massy, Essonne'da dünyaya gelen Martial, futbol kariyerine; 2001 yılında Paris'te yer alan CO Les Ulis'de başladı Martial, 12 yaşındayken Manchester City tarafından da denenmeye alındı.

Martial, 2009 yılında 14 yaşındayken Lyon futbol akademisine katıldı. Lyon U-17 formasıyla ikinci sezonunda 21 maçta 32 gol attı ve bu performansıyla, Slovenya'da düzenlenen 2012 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası için Fransa U-17 kadrosuna dahil edildi.

Martial, kariyerindeki ilk maçına; 6 Aralık 2012 tarihinde Avrupa Ligi mücadelesinde 2-0 kazandıkları maçta Hapoel Ironi Kiryat Shmona karşısında Yassine Benzia'nın yerine oyuna girerek çıktı. İlk Ligue 1 maçına ise; 3 Şubat 2013 tarihinde 3-1 kaybettikleri maçta Ajaccio karşısında Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna girerek çıktı.

Monaco

Monaco, 30 Haziran 2013 tarihinde Martial'ı 5 milyon € karşılığında transfer etti ve onunla üç yıllık sözleşme imzaladı. Monaco forması altındaki ilk maçına; 24 Kasım 2013 tarihinde 2-0 kazandıkları Nantes maçında Radamel Falcao'nun yerine oyuna girerek çıktı.Kariyerindeki ilk golünü ise; 30 Kasım 2013 tarihinde 2-0 kazandıkları maçta Rennes karşısında attı.[10] 20 Aralık 2013 tarihinde Valenciennes karşısında ayak bileğinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 27 Ocak 2014 tarihinde ise, Monaco ile olan sözleşmesini Haziran 2018'e kadar uzattı.

Martial, 5 Ekim 2014 tarihinde oynanan Paris Saint-Germain maçında Lucas Ocampos'un yerine oyuna girdi ve 90+2. dakikada gol atarak Monaco'nun deplasmanda maçı 1-1 berabere bitirmesini sağladı. 13 Mart 2015 tarihinde ise; 3-0 kazandıkları maçta 10 kişi olarak mücadele eden Bastia karşısında iki gol attı. 26 Haziran 2015 tarihinde, Monaco ile olan sözleşmesini 2019 yılına kadar uzattı.

Martial, 4 Ağustos 2015 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme mücadelesinde 4-0 kazandıkları BSC Young Boys maçında gol atarak, kariyerinde ilk defa Avrupa kupalarında gol attı ve Monaco toplamda 7-1 kazanarak play-off elemesine kaldı.

Manchester United

Transfer

Martial, 1 Eylül 2015 tarihinde 55 milyon bonservis bedeli olmak üzere; toplam 80 milyon € karşılığında Manchester United'a transfer oldu ve dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer; bir genç futbolcu için ödenen en yüksek ücret olmuştu. Bu rekora daha önce sahip olanlar; 2014 yılında 37 milyon € karşılığında Manchester United'a gelen Luke Shaw ile 2013 yılında hemen hemen aynı fiyat bedeliyle Paris Saint-Germain'e transfer olan Marquinhos'a aitti. Martial'ı transfer eden teknik direktör Louis van Gaal ise, kendisini ve bu transferi eleştirenler hakkında; "İçinde bulunduğumuz dünyada ödediğimiz bu para "gülünç". Ama Martial'i ben kendim için almadım, Martial'ı Manchester United'ın gelecekteki teknik direktörü için transfer ettik." sözlerini söyledi.

Martial ise bu transfer hakkında; "Altyapıda oynarken benim İngiltere'de oynamak için çok uygun olduğumu söylerlerdi. Şimdi, Premier Lig'de kendimi geliştirmek ve kanıtlamak için çok büyük bir fırsatım var. 80 milyon euro eder miyim, bilmiyorum. Fakat, bunu kafama takmıyorum. Ben olayın futbol tarafına bakıyorum. Fiyat kulüpler arasındaki bir durum ve ben bundan ötürü bir baskı hissetmiyorum." sözlerini söyledi.

2015-16 sezonu

Martial, Manchester United forması altındaki ilk maçına; 12 Eylül 2015 tarihinde 3-1 kazandıkları Liverpool maçının 65. dakikasında Juan Mata'nın yerine oyuna girerek çıktı ve bu maçta takımının son golünü atarak Manchester United forması altındaki ilk maçında golle buluşmayı başardı. Van Gaal, Martial'ın attığı gole "olağanüstü" olarak değerlendirdi. Bundan sekiz gün sonra; ilk 11'de başladığı Southampton maçında da iki gol attı ve takımının maçı 3-2 kazanmasını sağladı. 23 Eylül 2015 tarihinde ise; League Cup mücadelesinde Ipswich Town maçında yine Mata'nın yerine oyuna girdi ve yine bir gol atarak maçın 3-0 bitmesini sağladı.

Martial, iki maçta attığı üç golle taraftarlar tarafından "Ayın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Bundan bir gün sonra; Liverpool'a karşı attığı gol, Manchester United taraftarları tarafından "Ayın Golü" olarak seçildi. Ayrıca; Eylül ayında "Premier League Ayın Oyuncusu" ödülünü kazanarak; Micah Richards ile Michael Owen'dan sonra bu ödülü kazanan üçüncü geçn futbolcu oldu.

Martial, 21 Ekim 2015 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup aşaması mücadelesinde 1-1 biten maçta CSKA Moskova karşısında beraberlik golünü attı.

Millî takım kariyeri

Martial, Fransa'nın çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi ve forma giydiği dönemde 58 maçta 25 gol atma başarısını gösterdi. 26 Ağustos 2015 tarihinde ise; Portekiz ile Sırbistan karşısında oynanacak olan hazırlık maçı için ilk defa Fransa kadrosuna çağrıldı. Millî formayla ilk maçına; 4 Eylül 2015 tarihinde Lizbon'da, Estádio José Alvalade'de oynanan maçta Karim Benzema'nın yerine oyuna girerek çıktı ve bu maçı Fransa 1-0 kazandı. 11 Ekim 2015 tarihinde ise 2-1 kazandıkları Danimarka maçında ilk defa 11'de başladı ve Olivier Giroud'un golünde asist yaptı