Dünyaca ünlü keman virtüözü Ali Cihat Aşkın'a öğrencileri kefil oldu!

Prof. Dr. Ali Cihat Aşkın, 3 yıl önce, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, eski öğrencisi olan 30 yaşındaki Ezgi L.’nin kendisine cinsel taciz gibi aşağılayıcı bir suçla iftira attığını öne sürerek 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

"ASIL KENDİSİNİN HOCAMIZA İLGİSİ VARDI"

Görülen davanın duruşmasında, Prof. Aşkın’ın tanıkları olarak katılan eski öğrencileri dinlendi. Aşkın’ı 9 yıldır tanıdığını ve öğrencisi olduğunu belirten Aslınaz T., “Ezgi L. beni arayarak Cihat hocanın kendisine tacizde bulunduğunu söyledi. Ben bu duruma inanmadım. Soruşturmada görev alan 3 hoca tarafından bana baskı yapıldı. Doğruyu söylemezsem okuldan atılacağımı söylediler. Ben, Ezgi L.’nin Cihat hocaya karşı ilgisinin olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"TEK AMACI KARALAMAK VE MAĞDUR ETMEK"

Dünya çapında tanınan keman virtüözü Aşkın'a tanıklık eden diğer bir öğrenci Zeynepnaz Y. ise, “Ben Cihat hocadan böyle bir şey beklemiyorum. Okuldan uzaklaştırıldıktan sonra çok mutsuzdu. Sanatçı kimliği de zedelenmişti. Ezgi L. daha önce de diğer hocalarla çeşitli problemler yaşadı. Amacının Cihat hocayı karalamak olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"TARAFLAR ARASINDA DUYGUSAL BİR BAĞ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Ali Ozan G. de kendisinin orkestra yöneticisi olduğunun söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Cihat hocayı 15 yıldır tanırım. Taraflar arasında duygusal bir bağ olması mümkün değildir. Cihat hocanın Türkiye’de tanınan bir sanatçı olmasından dolayı olay duyulunca iptal edilen konserleri oldu. Maddi-manevi büyük mağduriyet ve üzüntü yaşadı.”

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma, diğer tanıkların da dinlenmesi için ertelendiği belirtildi.