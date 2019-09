Dünyaca Ünlü şarkıcı Adele boşanıyor

İngiliz sanatçı Adele’in basın temsilcisinin aktardığı kısa açıklamaya göre ünlü isim Simon Konecki ile olan evliliğini sonlandırıyor. Geçtiğimiz günlerde Adele’in paylaştığı bir fotoğrafında yüzüksüz olması hayranlarının gözünden kaçmamış ve boşanma dedikodularının fitilini ateşlemişti.

Ünlü ismin basın temsilcileri Benny Tarantini ve Carl Fysh yaptıkları açıklamada, “Adele ve eşi resmen boşanıyorlar. Oğullarını ise sevgiyle büyütmeye devam edecekler. Tek istekleri gizliliklerine saygı duyulması. Bu konuda daha fazla yorum yapılmayacak.” dedi.

2011 yılında birlikteliğe başlayan çiftin oğlu Angelo Ekim 2012’de doğmuştu. Çift daha sonra 2016 yılında gizli bir törenle evlendi.

ADELE KİMDİR?

Adele Laurie Blue Adkins 5 Mayıs 1988 yılında Enfield, Kuzey Londra, İngiltere’de hayata gözlerini açtı. Henüz 2 yaşında iken babası evi terk etti. 11 yaşında iken annesi ile birlikte West Norwood, Güney Londra'ya taşındı.

2006'da bir arkadaşının Adele'e ait bir demoyu Myspace'e göndermesi onun hayatını değiştirdi. Bu demo sayesinde XL Recordings, şarkıcıya bir kayıt sözleşmesi teklif etti. Bir sonraki sene, BRIT Ödülleri'nde "Eleştirmenlerin Seçimi" ve BBC'nin "2008'in Sesi" ödülünü kazandı. 19 yaşındayken ilk albümü için XL Recordings'le anlaştı. İlk albümü 19 ile Adele hem ticari başarı hem de eleştirmenlerin takdirini kazandı. 2011 yılında İkinci stüdyo albümü yayınlandı.

21 yaşında kazandığı 2 Grammy (Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Kadın Vokal ödüllerini aldı. 26 Kasım 2011) ödüllüyle çok iyi çıkış yapmış İngiliz soul-jazz sanatçısıdır.

Küçük yaşta Etta James ve Ella Fitzgerald’ın müzikleriyle tanışan müzisyen; mezunlar listesinde Amy Winehouse, Katie Melua, Leona Lewis ve Kate Nashgibi ünlülerin de bulunduğu ünlü sanat okulu BRIT School’u tamamladı. Okulu tamamladıktan sonra internet ortamından 2 şarkıyı dinleyenlerin beğenisine sundu ve ardından İngiltere’de küçük klüplerde sahne almaya başladı. Birlikte küçük çaplı turnelere çıktığı isimler arasında Jamie T, Raul Midon, Devendra Banhart, Amos Lee ve Keren Ann de bulunuyordu.

Sanatçının ilk kaydı “Hometown Glory”, 22 Ekim 2007’de yayımlandı. 2004’te açtığı Myspace sayfası sayesinde zaten belli bir hayran kitlesi edinmiş ve plak şirketlerinin ilgisini çekmişti.

2008 başında çıkardığı 19 isimli albümü ve “Chasing Pavements” single’ı ile tanınmış ve İngiltere Albüm Listesi’nde 1 numara ve bu albümü toplamda 500.000 kopya satmayı başarmıştır.

Adele'in 2011 yılının Ocak ayında yayınladığı albümü '21', Billboard dergisinin Top 5 listesinde 39 hafta kalarak Michael Jackson'ın 'Bad' albümünün rekorunu kırdı. Billboard dergisinin 55 yıllık Top 5 tarihinde de bir rekora imza atan Adele'in '21' albümü, listede bulunduğu 39. haftada ise listenin 5. sırasından 3. sırasına yükseldi.

Adele, müziğini “kalbi kırık soul müziği” olarak tanımlamıştır ve şarkılarında bir hüzün olduğunu söylemiştir.

İlk albümünü bağımsız bir plak şirketi olan XL Recordings’ten çıkarmış olmasına karşın özellikle “Chasing Pavements” ve “Cold Shoulder” gibi şarkıları, Avrupa’nın diğer birçok ülkesinde başarılar elde etmiş ve Adele’in müzik camiasında sesini duyurmasına yardımcı olmuştur. 2006'da çıkarmış olduğu “Back To Black” albümüyle “Soul-Jazz” müziğinin tekrar popüler olmasını sağlayan Amy Winehouse ve yine Galler’in önemli şarkıcılarından Duffy ile tarz olarak birbirlerine yakın olması dolayısıyla karşılaştırılsalar da, Adele bu karşılaştırmadan rahatsız olmadığını ve bunun kendisine gurur verdiğini açıklamıştır.

2014 yılında “Make You Feel My Love” parçası Spotify tarafından en mükemmel aşk şarkısı olarak açıklandı.

Üçüncü albümü '25'le de başarı kazanan Adele'in 2015'in en çok satan albümüne imza attığı tescillendi.

2016 yılında ‘Send My Love (to Your New Lover)’ şarkısının klibini ilk kez yayınladığı 2016 Billboard Müzik Ödülleri gecesinden de En İyi Sanatçı kategorisinden ödülle ayrıldı.

Adele, 2011 yılından beri Simon Konecki ile birlikte yaşamaktadır. Angelo adlı bir çocuğu vardır. 2016 yılında Simon Konecki ile evlendi.

Albümleri :

2008 - 19

2011 - 21

2015 - 25