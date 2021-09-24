Dünyaca ünlü yazar yeni kitabı ‘Okçu’nun Yolu’nu Mete Gazoz'a adadı

Başta Simyacı olmak üzere 80 farklı dile çevrilmiş kitapları 300 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşmış Brezilyalı yazar Paulo Coelho, yeni kitabı 'Okçu'nun Yolu'nu 21 Eylül tarihinde yayınladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan dünyaca ünlü yazar yeni eserini 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyaya ulaşan milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı.

KİTABI METE GAZOZ’A ADADI

74 yaşındaki Brezilyalı yazar; Mete Gazoz’a ithafen, “O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum." diyerek sporcumuzu övdü.

Mete Gazoz’un atış yaptığı görüntüyü bilgisayardan açarak önünde poz veren Coelho, Gazoz için yeni çıkan kitabını imzaladı.

METE GAZOZ KİMDİR?

10 Mayıs 2021 tarihinde dünya sıralamasında olimpik yay erkekler kategorisinde 2. sıraya ulaşan sporcu, uluslararası spor kariyerine 2013 yılında başlamıştır. Tokyo 2020 Olimpiyatlarında Erkekler Bireysel Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinin ilk ve tek Olimpiyat altın madalyasının sahibi olmuştur.