Dünyaca ünlü yazarın oğlu bebeğini katletti! Sözde baba tutuklandı! 10 aylık bebeğin ölüm nedeni şok etti!​​​​​​​

Dünyaca ünlü yazar Paul Auster'in oğlunun haberi ABD'de infial yarattı.

Auster'in oğlu Daniel'in 10 aylık bebeği Ruby, kasım ayında evlerinde bilinci kapalı halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetmişti. 44 yaşındaki Daniel Auster, çocuğunun ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

10 aylık Ruby'nin ölüm nedeni olarak eroin ve fentanil maddelerinin yüksek dozda alımı olduğuna işaret edildi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Auster'in avuaktı yaptığı açıklamada Daniel'in uzun süredir uyuşturucu kullanmadığını ve tedavi gördüğünü söyledi. Avukat, "Bu korkunç bir trajedi ve bu nedenle müvekkilim Daniel yıkılmış durumda. Uyuşturucu kaynaklı ölümler her yıl sayısız aileyi parçalıyor." dedi.

BEBEĞİ HAREKETSİZ BULMUŞ

Auster, eşi evden çıktıktan sonra eroin kullandığını ve uyuya kaldığını, uyandığında ise bebeğini yanında hareketsiz bir halde gördüğünü aktardı.

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KANINDA YÜKSEK DOZ UYUŞTURUCU ÇIKTI

Aynı zamanda Daniel'in yüksek doza sebep olabilecek ölüm vakalarında kurtarıcı olarak bilinen bir ilacı bebeğe verdiğini ve ardında da acil servisi aradığı ifade edildi. Yüksek doz uyuşturucunun Ruby'nin küçük bedenine nasıl girdiği ise henüz bilinmiyor.