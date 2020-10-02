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Dünyaca ünlü yıldız Nicki Minaj'ın bebeği dünyaya geldi!

ABD'li rapçi Nicki Minaj'ın bebeği dünyaya geldi. Çift, bebeğin adını henüz açıklamadı.

Dünyaca ünlü yıldız Nicki Minaj'ın bebeği dünyaya geldi!

Dünyaca ünlü yıldız ABD'li rapçi Nicki Minaj bebeğini kucağına aldı. Tüm dünyanın merakla beklediği bebek 30 Eylül'de doğdu. Çift, bebeğin adını henüz açıklamadı.

Dünyaca ünlü yıldız Nicki Minaj'ın bebeği dünyaya geldi!

Ünlü rapçi hamile olduğunu Temmuz ayında yaptırdığı bir fotoğraf çekimiyle duyurmuştu. 

Dünyaca ünlü yıldız Nicki Minaj'ın bebeği dünyaya geldi!

Minaj, 2019 ayında eşiyle evlenmeden önce Instagram'dan hayranlarına 'emekli olup aile kurma' planlarını anlatmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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