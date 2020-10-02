Dünyaca ünlü yıldız Nicki Minaj'ın bebeği dünyaya geldi!
ABD'li rapçi Nicki Minaj'ın bebeği dünyaya geldi. Çift, bebeğin adını henüz açıklamadı.
Dünyaca ünlü yıldız ABD'li rapçi Nicki Minaj bebeğini kucağına aldı. Tüm dünyanın merakla beklediği bebek 30 Eylül'de doğdu. Çift, bebeğin adını henüz açıklamadı.
Ünlü rapçi hamile olduğunu Temmuz ayında yaptırdığı bir fotoğraf çekimiyle duyurmuştu.
Minaj, 2019 ayında eşiyle evlenmeden önce Instagram'dan hayranlarına 'emekli olup aile kurma' planlarını anlatmıştı.