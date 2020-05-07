Dünyaca ünlü yönetmen, korona için bağış yapanlarla kahve içecek

Pek çok kült filmin yönetmeni David Lynch salgınla mücadelede bağış yapmak için insanları motive etmenin kendince yolunu buldu.

Corona virüsü için tedavi araştırmaları tüm hızıyla devam ederken, yardım kampanyaları da art arda geliyor. Son olarak usta yönetmen David Lynch, Heal The Healers Now adlı kuruluşa destek verdiğini açıkladı

“İkiz Tepeler”, “Mulholland Çıkmazı” ve “Dune” gibi unutulmaz yapımlara imza atan 74 yaşındaki yönetmenin desteklediği kuruluş, salgında ön planda emek veren sağlık çalışanlarının stres seviyesini azaltmayı hedefliyor.

HEM KAHVE İÇECEK HEM RESMEDECEK

Bu kuruma bağış yapanlar arasından seçilen kişiler David Lynch ile online olarak kahve içme fırsatı yakalayacak. Ayrıca Lynch, karşısındaki kişiyi resmedecek.