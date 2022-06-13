Dünyada böyle evlilik görülmedi! Taylandlı adam sevgilim dediği kobra yılanıyla evlendi! Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Taylandlı bir adam bir kobra yılanıyla evlendi.

1 7 Dünyada her geçen gün ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor.