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  3. Dünyada böyle evlilik görülmedi! Taylandlı adam sevgilim dediği kobra yılanıyla evlendi!

Dünyada böyle evlilik görülmedi! Taylandlı adam sevgilim dediği kobra yılanıyla evlendi!

Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Taylandlı bir adam bir kobra yılanıyla evlendi.

Dünyada böyle evlilik görülmedi! Taylandlı adam sevgilim dediği kobra yılanıyla evlendi! 117

Dünyada her geçen gün ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor.