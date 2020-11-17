Dünyada en çok konulan isimler nelerdir? Dünyada Hangi İsim En Çok Kullanılır?

Aileler Çocuklarına Nasıl Adlar Verirler?

Sevdikleri bir ismi çocuklarına veren aileler dışında, isimler birçok şeyi ifade edebilir. Bazı ebeveynler kendi aile büyüklerinin isimlerini yaşatmak için çocuklarına isim verebilirler. Kaybedilen bir aile büyüğünün isminin yeni doğan bebeklere verilmesi eski zamanlardan beri tüm dünyada olan bir alışkanlıktır.

Bunun dışında batıl inanç olarak da adlandırılabilecek sebeplerden ötürü çocuk isimleri seçilebilir. Aileler, çocuklarının isimlerinin onların karakterleri üzerinde etkisi olabileceğini düşünebilirler. Bu yüzden pozitif anlamlı isimler seçmeye çalışırlar. Örneğin, "Emine" ismi Türkiye'de çok yaygın bir isimdir. İnanılan ve güvenilen kişi anlamına gelir. Anlamına göre bu ismi çocuğuna veren bir aile, çocuklarının bu isim doğrultusunda bu karakter özelliğine sahip olacağını düşünür.

Bir diğer inanışa göre ise aileler çocuklarına isteklerine göre de isim verebilirler. Biraz daha spesifik olmak gerekirse; özellikle doğu kültüründe yaygın olan bir davranışa bakılabilir. Doğum kontrolünün düşük olduğu bölgelerde aileler fazla çocuk sahibi olabiliyorlar. Örneğin, fazla çocuklu bir aile, artık çocukları olmaması için son olmasını umut ettikleri çocuklarına "Yeter" ya da "Dursun" ismini verebiliyor. Bir diğer örnek ise, sürekli erkek çocuğu olan bir aile, kız çocukları doğduğunda "Döndü" ya da "Döne" gibi isimler verebiliyor.

Son olarak ise dini inançlar, verilen isimleri etkileyebiliyor. Peygamberler ya da dini kişilikler toplum tarafından örnek gösterilen kişiler oldukları için, çocukların karakterlerini pozitif yönde etkilemesi açısından çocuklara dini isimler verilebiliyor. Dünyanın büyük çoğunluğunda genel kültür olarak bilinen "Muhammed, İsa, Davut, Ebubekir, Ahmet, Ali, vb." dini isimler, bütün dünyada yaygın olarak görülebiliyor.

Dini İnanışlar

Diğer inançların yanı sıra dini inanışlar insanların en çok bağlı olduğu değerlerden biri olarak gösterilebilir. Bu yüzden insanların yaşayış biçimleri dinlerden çokça etkilenir. Yeme alışkanlıkları, temizlik anlayışları, ahlaki değerler gibi kavramlar, inançlı insanlar için dinin yönlendirdiği şekilde oluşur. Bu kavramları inançlı insanların günlük hayatında rahatça görebiliriz. Örneğin ev dekorasyonlarında dini anlamlar içeren tablolar kullanılabilir. Ya da İslam dinine inanan insanlar domuz etinin haram olduğuna inandıkları için domuz eti tüketmezler. Bu alışkanlıklar gibi, verilen isimler de dinlerden oldukça etkilenirler.

Dünyada en çok konulan isimler nelerdir? Dünyada Hangi İsim En Çok Kullanılır?

Bu konuda bilgi edinebilmek için bazı istatistiklerden de yardım alınabilir. Dünya üzerindeki dinlerin dağılımına bakıldığında birinci sırada Hristiyanlık yer alır. İkinci sırada ise yaklaşık %23'lük bir oran ile İslam dini gelir. İslam dinin de yüksek etkisiyle dünyada en çok kullanılan isim "Muhammed" olarak gösterilir. Verilen bilgiye göre dünyadaki her on insandan bir tanesinin ismi "Muhammed" olarak verilmiştir. Bu da tekrardan dinin ve inançların insanların yaşamları üzerinde ne kadar etkili olduğu gösterebilir.