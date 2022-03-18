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  3. Dünyada ilk! Bugüne kadar yapılmış en uzun açıklı köprü oldu! 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ın 107. yıl dönümünde açılıyor!

Dünyada ilk! Bugüne kadar yapılmış en uzun açıklı köprü oldu! 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ın 107. yıl dönümünde açılıyor!

Tarihte bugüne kadar yapılmış en uzun açıklı köprü ünvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Dünyada ilk! Bugüne kadar yapılmış en uzun açıklı köprü oldu! 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ın 107. yıl dönümünde açılıyor!

AK Parti dünyada ilklere imza atmaya devam ediyor... 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

Dünyada ilk! Bugüne kadar yapılmış en uzun açıklı köprü oldu! 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ın 107. yıl dönümünde açılıyor!

4 TOP MERMİSİ FİGÜRÜNÜN MONTAJI SÜRÜYOR

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

Dünyada ilk! Bugüne kadar yapılmış en uzun açıklı köprü oldu! 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ın 107. yıl dönümünde açılıyor!

DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLI KÖPRÜSÜ

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

Dünyada ilk! Bugüne kadar yapılmış en uzun açıklı köprü oldu! 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ın 107. yıl dönümünde açılıyor!

DÜNYANIN EN YÜKSEK KULELERİNE SAHİP ASMA KÖPRÜSÜ

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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