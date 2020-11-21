Dünyada kaç kişiye koronavirüs bulaştı? Covid19 son durum 21 Kasım 2020
Çin vuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi ilan edilen koronavirüs salgınından tüm dünya etkliendi. Dünyada kaç kişiye koronavirüs bulaştı? Covid19 son durum nedir? İşte 21 Kasım 2020 itibariyle son rakamlar...
ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 58 milyonu geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 58 milyon 2 bin 846 oldu.
ABD, 12 milyon 277 bin 24 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 9 milyon 50 bin 613 ile Hindistan, 6 milyon 20 bin 164 ile Brezilya, 2 milyon 109 bin 170 ile Fransa, 2 milyon 64 bin 748 ile Rusya, 1 milyon 589 bin 219 ile İspanya, 1 milyon 473 bin 508 ile İngiltere, 1 milyon 359 bin 42 ile Arjantin, 1 milyon 345 bin 767 ile İtalya, 1 milyon 233 bin 444 ile Kolombiya ve 1 milyon 25 bin 969 ile Meksika izledi.
Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 379 bin 495 kişi yaşamını yitirdi, 40 milyon 192 bin kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.