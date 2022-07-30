Dünya'da maymun çiçeği virüsünden ilk kez bir kişi hayatını kaybetti!

İspanya'da maymun çiçeği virüsü sebebiyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Bu kapsamda Avrupa'da ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Dünya'da maymun çiçeği virüsünden ilk kez bir kişi hayatını kaybetti!

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği öğrenildi. Açıklamada, dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının İspanya'da saptandığı belirtilirken, maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Bu ölüm Avrupa'da salgın kaynaklı ilk, Afrika dışında ise ikinci ölüm oldu. Açıklamada, İspanya'da maymun çiçeği virüsüne yakalanan 120 kişinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.

Dünya'da maymun çiçeği virüsünden ilk kez bir kişi hayatını kaybetti!

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgını için Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

Açıklamada, İspanya'nın, en çok maymun çiçeği virüsü vakası saptanan ülke olduğu belirtildi.

Dünya'da maymun çiçeği virüsünden ilk kez bir kişi hayatını kaybetti!

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