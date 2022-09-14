Dünya'nın çivisi çıktı! Huzur evine striptizci daveti! Genç kız yaşlı adama yapmadığını bırakmadı!

Asya'da bir ülkede bulunan huzur evine ait olduğun öne sürülen görüntülerde huzur evine getirilen striptizci kızın yaşlılara yaptığı hareketler gündem oldu.

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Doğu Asya'da bulunan Tawain kentinde bulunan huzur evine kutlamalar dolayısıyla davet edilen striptizci ülke başta olmak üzere sosyal medyada büyük ses getirdi. Tekerlekli sandalyede oturan yaşlıların karşısına geçerek çeşitli hareketler yapan genç kız hareketleri ile büyük ses getirdi.

Dünya'nın çivisi çıktı! Huzur evine striptizci daveti! Genç kız yaşlı adama yapmadığını bırakmadı!

YAŞKI ADAMA GÖĞÜSLERİNİ ELLETTİ

Yayımlanan videoda yaşlı adamların karşısında geçerek hareketler yapan genç striptizci daha sonra ayağa kalkarak yaşlı adamın önüne eğiliyor ve göğüslerini elletiyor. Erotik dansları ve hareketleri ile gündeme düşen genç striptizci yaşlı adama kucak dansı yaptığı görüntüleri ile gündeme düştü.

Dünya'nın çivisi çıktı! Huzur evine striptizci daveti! Genç kız yaşlı adama yapmadığını bırakmadı!

YÖNETİM AÇILKAMA YAPTI

Yaşlı adamın kızın hareketlerine hiçbir tepki göstermeyip ellerini göğüslerine uzatması da gözlerde kaçmazken ortamda bulunan diğer yaşlılarda yapılan hareketlere alkış tuttular. Tepki lie karşılanan görüntüler sonrası huzur evi yönetimi açıklamada bulunarak yapılan etkinliğin huzur evi sakinlerini eğlendirmek olduğunu, bu durumun yaşanmasından dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğu belirtildi.

Dünya'nın çivisi çıktı! Huzur evine striptizci daveti! Genç kız yaşlı adama yapmadığını bırakmadı!

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