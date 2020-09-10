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Dünyanın en büyük su basar ormanlarından Acarlar Longozu, ziyaretçi girişine kapatıldı

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinde yer alan, dünyanın en büyük su basar ormanlarından biri olan Acarlar Longozu, 450 gün sürecek olan yapım ve bakım işlemleri nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

Dünyanın en büyük su basar ormanlarından Acarlar Longozu, ziyaretçi girişine kapatıldı

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinde yer alan, dünyanın en büyük su basar ormanlarından biri olan Acarlar Longozu, 450 gün sürecek olan yapım ve bakım işlemleri nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

Dünyanın en büyük su basar ormanlarından Acarlar Longozu, ziyaretçi girişine kapatıldı

Karasu ve Kaynarca ilçelerinde yer alan ve 24 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük su basar ormanlarından biri olarak kabul edilen Acarlar Longozu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Sakarya Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen yapım ve bakım ihalesi kapsamında 450 gün boyunca ziyaretçiye kapatıldı. Alınan karar sonrasında longozun giriş ve çıkışlarına tabela ve pankartlar asıldı. Ankara, Kocaeli, İstanbul, Bolu ve Düzce gibi çevre illerden gelen ziyaretçiler ise geri dönmek zorunda kaldı. Çalışma öncesi içerideki dükkanları boşaltmaya gelen işletmeci Tayfun Tosun uzak yoldan gelen vatandaşları longozun yanındaki restoran alanına kadar alarak onları Acarlar Longozu'nu görmeden geri yollamadı.

Acarlar Longozu'nun ziyarete açık kısmında bulunan 650 metrelik yürüyüş alanının 2 bin 100 metreye çıkartılacağı, seyir terası için bir kule inşa edileceği ve alışveriş, restoran alanlarının yeniden yapılandırılacağı çalışma için 450 gün ka​​​​​​​palı kalacak. 650 metre olan yürüyüş yolunun 2 bin 100 metreye uzatılacağı öğrenildi.

Dünyanın en büyük su basar ormanlarından Acarlar Longozu, ziyaretçi girişine kapatıldı​​​​​​​

 

 



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