Dünyanın En Pahalı Peyniri ile Tanışmaya Hazır Mısınız? Bakın Nasıl Yetişiyormuş…

Dünyanın En Pahalı Peyniri ile Tanışmaya Hazır Mısınız? Bakın Nasıl Yetişiyormuş…

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Dünyanın En Pahalı Peyniri ile Tanışmaya Hazır Mısınız? Bakın Nasıl Yetişiyormuş…

Dünyanın en pahalı peyniri İspanya’da alıcısını buldu. Düzenlenen bir açık artırmada sahibi bulan Cabrales mavi peynirin 2.2 kg gelen bir parçası tam olarak 30.000 € ücrete satıldı. Yani 880.000 TL ile alıcısını buldu. Böylelikle kilosu 400.000 TL olarak bir rekora daha imza attı.

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Dünyanın En Pahalı Peyniri Cabrales Mavi Peynir!

Peynirin sahibi olan ve onu üreterek açık artırmada satışa koyan Rosa Vada, peynirin tam olarak 1400 metre yükseklikte yapıldığını söylüyor. Bir mağara içerisinde 7 derece sıcaklık altında olgunlaşan peynir, mağarada 8 ay kaldıktan sonra çıkartılmış. Normalde kilo fiyatı 35 – 40 Euro olmasına rağmen açık artırma içerisinde bu kadar fiyata satılması elbette herkesi şoke etmiş görünüyor. Peki, siz böyle bir peyniri almak ister miydiniz?

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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