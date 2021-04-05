Dünyanın en ünlü insansı robotu Sophia şarkı söylemeye hazırlanıyor

Independet Türkçe'nin haberine göre; Merkezi Hong Kong'da bulunan teknoloji şirketi Hanson Robotics'in geliştirdiği, dünyanın en ünlü insansı (humanoid) robotu Sophia şarkı söylemeye hazırlanıyor. Sophia (insansı robot) konuşmak, şaka yapmak ve sanat eseri üretmek gibi birçok özelliğe sahip. İnsansı robotun bu tür özelliklere sahip olması dikkat çekiyor.

ROBOT SOPHİA, NFT'SİNİ 5 MİLYON 500 BİN TL'YE SATMIŞTI

İnsansı robot Sophia, İtalyan dijital sanatçı olan Andrea Bonaceto ile ürettiği dijital çalışmasını NFT (Non Fungible Token) olarak 25 Mayıs'ta satmıştı. Adı "Sophia Instantiation" olan söz konusu çalışma 688 bin 888 dolara (yaklaşık 5 milyon 500 bin TL) satılmıştı. Satış hakkında Sophia, "Bence bu büyük bir başarı. Çalışmalarım değer gördüğü ve takdir edildiği için çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

20 yıldan uzun zamandır robotlar üzerinde çalışmalarını sürdüren Hanson, "Sophia'yı sanat eseri yapabilecek yaratıcı bir sanat eseri olarak tasavvur ettim. Sophia pek çok alanda sanatın ve mühendisliğin zirvesi." dedi.

"SOPHİA'NIN SANAT KARİYERİ KONUSUNDA ÇOK HEYECANLIYIZ"

Birçok konuda yeteneği olan ve yeteneğini satışa sunup binlerce dolar kazanan Sophia'nın aklında bu sefer müzik var. Zira Hanson, robot Shophia'nın bir müzik projesi üzerinde çalıştığını ifade ederek, "Sophia'nın sanat kariyeri konusunda çok heyecanlıyız." dedi.

NFT (Non Fungible Token) nedir?

NFT, takas edilemez ve eşi benzeri olmayan token anlamına gelir. Bir nevi Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimi olan dijital bir token olduğu söylenebilir.

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NFT (Non Fungible Token) Nedir?