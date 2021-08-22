Dünyanın en zengin insanından şaşırtan hareket! Jeff Bezos, bakın evine ne yaptırdı!

Los Angeles'taki CVT isimli bir dondurma şirketi Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, şirketin Amazon kurucusu Jeff Bezos'un malikanesine dondurma servisi yapan otomatik makine yerleştirdiğini açıkladı.

Yapılan paylaşımda, "Evinde bundan sonra 7/24 hizmet veren bir CVT musluğu bulunan bir kişiye, dondurma servisi yaptım. Teşekkürler Jeff Bezos, ilk meskun CVTeeny müşterimiz olduğun için" dendi.

CVTeeny'nin tüketilmeye hazır dondurma servis eden bir makine olduğu kaydedildi.