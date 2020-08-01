Dünyanın ilk başarılı rahim nakilli annesi bebeğine kavuştu!

Dünyanın ilk başarılı rahim nakli 2011 yılında Akdeniz Üniversite Tıp Fakültesi'nde gerçekleşti. Henüz 23 yaşındayken kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in (32) mücadelesi yıllar önce başladı. 2009 yılında bekar olduğu dönemlerde kadın hastalıkları sebebiyle bir dizi ameliyat geçiren Sert'e kadavradan rahim bulunup 45 kişi arasında doku grubu ve diğer testleri tam uyunca 8 Ağustos 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde nakil yapıldı. Dünyada ilk kez yapılan nakil ise AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirildi.

BEBEKLERİNE 'ÖMER ÖZKAN' İSMİNİ VERDİLER

Sert, geçtiğimiz 4 Haziran'da ise 28 haftalık olarak 760 gram ağırlığında erkek bir bebek dünyaya getirdi. Sert çifti, bebeklerine 'Ömer Özkan' adını verdi. Doğumun ardından bebeğini ilk kez kucağına alma mutluluğunu yaşayan anne, bebeği ile kavuşma anının fotoğraflarını paylaştı. Anne Derya Sert'in özel olarak ayrılan yoğun bakım odasında bebeğini anne sütü ile beslemeye başladığı ve bebeğin kilo aldığı öğrenildi. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.