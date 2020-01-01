Dünyanın konuştuğu skandalda yeni gelişme! Binlerce kişinin önünde özür diledi

Bir kadın, Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde Papa Franciscus'un elini tutup bırakmayınca Franciscus kadının eline vurmuştu. Bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra en çok konuşulan konulardan biri oldu. Papa Francis bugün konuya ilişkin açıklama yaptı ve “Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz, hatta ben de ve dünkü kötü örnek için özür diliyorum” dedi.

ST. PETER'S MEYDANI'NDA NE OLMUŞTU?

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurdu.

Papa, yılbaşı etkinlikleri kapsamında St. Peter's Meydanı'nda toplanan insanları selamladı, bazılarıyla tokalaştı.

Papa Franciscus, selamlamanın ardından yoluna devam etmek isterken bir kadının, elini tutarak kendisine çekmesi ve bırakmaması üzerine diğer eliyle kadının eline vurdu.

Görüntülerde, Papa'dan gördüğü sert tepki üzerine, kadının neye uğradığına şaşırdığı görülüyor.