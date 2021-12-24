Her döneme, şarkılarıyla ve besteleriyle damga vuran, yılların eskitemediği grup Mor ve Ötesi "Dünyaya Bedel" isimli şarkısını çıkardı. 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren Youtube'da yayınlanan şarkının söz ve müziği yine gruba ait. Bu kapsamda şarkıya eşlik etmek ve ezberlemek isteyenler için haberimizde "Dünyaya Bedel şarkı sözler | Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri - Lyrics" konu başlığına yer verdik.

DÜNYAYA BEDEL ŞARKI SÖZLER | MOR VE ÖTESİ DÜNYAYA BEDEL ŞARKI SÖZLERİ - LYRİCS

Bölüm 1]

Gururluyum yalnızlığımla

Mutsuzum galiba

Kandırabilir misin beni

Boyum kadar bir aynayla

Padişahların hesabında

Benden ne varsa yalan

Acım kadar cesaretim olsa

Affederdim kendimi çoktan



[Nakarat]

Belki de hep savaşta gibi

Hiçbir yerde durmak istemiyor

Dünyaya bedel eşsiz ruhum

Dünyayı bilmek istemiyor



[Bölüm 2]

Hayatımın gerçeği buysa

Huzurum hiç yoksa, tamam

Hangi zamanın sahibiydim

Sakın bana anlatma

Kabusum felaketim buysa

Parçalanmaksa, ne var

Bir defa komşuma güvensem

O da bana kalbini açsa