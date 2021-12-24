Dünyaya Bedel şarkı sözler | Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri - Lyrics
Mor ve Ötesi'nin yeni şarkısı "Dünyaya Bedel" oldukça büyük ilgi gördü. Meraklısı için "Dünyaya Bedel şarkı sözler | Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri - Lyrics" başlığına yer verdik.
Her döneme, şarkılarıyla ve besteleriyle damga vuran, yılların eskitemediği grup Mor ve Ötesi "Dünyaya Bedel" isimli şarkısını çıkardı. 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren Youtube'da yayınlanan şarkının söz ve müziği yine gruba ait. Bu kapsamda şarkıya eşlik etmek ve ezberlemek isteyenler için haberimizde "Dünyaya Bedel şarkı sözler | Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri - Lyrics" konu başlığına yer verdik.
DÜNYAYA BEDEL ŞARKI SÖZLER | MOR VE ÖTESİ DÜNYAYA BEDEL ŞARKI SÖZLERİ - LYRİCS
Bölüm 1]
Gururluyum yalnızlığımla
Mutsuzum galiba
Kandırabilir misin beni
Boyum kadar bir aynayla
Padişahların hesabında
Benden ne varsa yalan
Acım kadar cesaretim olsa
Affederdim kendimi çoktan
[Nakarat]
Belki de hep savaşta gibi
Hiçbir yerde durmak istemiyor
Dünyaya bedel eşsiz ruhum
Dünyayı bilmek istemiyor
[Bölüm 2]
Hayatımın gerçeği buysa
Huzurum hiç yoksa, tamam
Hangi zamanın sahibiydim
Sakın bana anlatma
Kabusum felaketim buysa
Parçalanmaksa, ne var
Bir defa komşuma güvensem
O da bana kalbini açsa