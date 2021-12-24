On Numara sonuçları 24 Aralık 2021 Cuma | On numara bilet sorgulama ekranı 24 Aralık 2021Tuluk ne demek, TDK'ya göre Tuluk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Akipek isminin anlamı nedir, Akipek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bestami isminin anlamı nedir, Bestami ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fecriye isminin anlamı nedir, Fecriye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dikalp isminin anlamı nedir, Dikalp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Teceren isminin anlamı nedir, Teceren ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sarıhan isminin anlamı nedir, Sarıhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2022 Manisa Celâl Bayar Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 102510414Gürarda isminin anlamı nedir, Gürarda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Dünyaya Bedel şarkı sözler | Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri - Lyrics

Dünyaya Bedel şarkı sözler | Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri - Lyrics

Mor ve Ötesi'nin yeni şarkısı "Dünyaya Bedel" oldukça büyük ilgi gördü. Meraklısı için "Dünyaya Bedel şarkı sözler | Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri - Lyrics" başlığına yer verdik.

Her döneme, şarkılarıyla ve besteleriyle damga vuran, yılların eskitemediği grup Mor ve Ötesi "Dünyaya Bedel" isimli şarkısını çıkardı. 23 Aralık 2021 tarihinden itibaren Youtube'da yayınlanan şarkının söz ve müziği yine gruba ait. Bu kapsamda şarkıya eşlik etmek ve ezberlemek isteyenler için haberimizde "Dünyaya Bedel şarkı sözler | Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri - Lyrics" konu başlığına yer verdik.

Dünyaya Bedel şarkı sözler | Mor ve Ötesi Dünyaya Bedel şarkı sözleri - Lyrics

DÜNYAYA BEDEL ŞARKI SÖZLER | MOR VE ÖTESİ DÜNYAYA BEDEL ŞARKI SÖZLERİ - LYRİCS

Bölüm 1]
Gururluyum yalnızlığımla
Mutsuzum galiba
Kandırabilir misin beni
Boyum kadar bir aynayla
Padişahların hesabında
Benden ne varsa yalan
Acım kadar cesaretim olsa
Affederdim kendimi çoktan

[Nakarat]
Belki de hep savaşta gibi
Hiçbir yerde durmak istemiyor
Dünyaya bedel eşsiz ruhum
Dünyayı bilmek istemiyor

[Bölüm 2]
Hayatımın gerçeği buysa
Huzurum hiç yoksa, tamam
Hangi zamanın sahibiydim
Sakın bana anlatma
Kabusum felaketim buysa
Parçalanmaksa, ne var
Bir defa komşuma güvensem
O da bana kalbini açsa

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT