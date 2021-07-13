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Dünya'ya devasa büyüklükte asteroitler çarptı!

Southwest Araştırma Enstitüsü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucu Dünya'ya 3,5 ila 2,5 milyar yıl önce her 15 milyon yılda bir, şehir büyüklüğünde asteroitlerin çarptığı bildirildi.

Dünya'ya devasa büyüklükte asteroitler çarptı!

Daily Mail'in haberine göre, ABD'de Southwest Araştırma Enstitüsü'nün üstlendiği araştırmada, yeni modelleme çalışma sistemi ile yerküre katmanı verisi, karşılaştırmalı olarak analiz edildi. Araştırmalar, 2,5 ila 3,5 milyar yıl önce Dünya'nın, her 15 milyon yılda bir, devasa büyüklükte olan asteroitlerin "bombardımanına" uğradığını öne sürdü.

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Araştırma ekibinde yer alan fizikçi Simone Marchi, "Kozmik çarpmaların herkesçe bilinmesine rağmen görmezden gelinen bir gerçek" dedi. Kozmik çarpmaların sayısı ve şiddeti konusunda detaylı bilgiden yoksun olunmasına rağmen, konunun görmezden gelinmesine dikkat çeken  Marchi, "Bu enerjik olaylar muhtemelen Dünya'nın yüzeyinin ve atmosferinin gelişimini kökten biçimde değiştirdi." değerlendirmesini yaptı.

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ASTEROİT NEDİR? NELERE YOL AÇAR?

Asteroitler, tıpkı gezegenler gibi Güneş'in etrafında dönen kayalık nesnelerdir, ancak onları birbirinden ayıran birkaç özellik vardır. Güneş sistemindeki asteroitlerin çoğu, Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında bir bölge olan ana asteroit kuşağında bulunur. Ancak, yoldan çıkmış bir asteroidin dünyaya doğru gelmesinin sonucu dinozorların yok olması gibi önemli yan etkiler yaşanmıştır. Hatta Avrupa Uzay Ajansı'na göre bazen Dünya'nın atmosferine giren ve yere çarpan asteroitler, camları parçalayabilir, binalara zarar verebilir ve yakınlarda bulunan kişileri yaralayabilecek şok dalgalarıyla ciddi patlamalar yaratabilir.

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ASTEROİTLER DÜNYAYA NE SIKLIKLA ÇARPABİLİR?

Asteroitler'in 2,5 ila 3,5 milyar yıl önce Dünya'ya, her 15 milyon yılda bir çarptığı öğrenildi. NASA'ya göre, güneş sistemimizin Dünya'dan büyük olması, asteroitler tarafından vurulma şansımızı büyük ölçüde azaltıyor. Ancak yine de böyle bir olayın olma ihtimali var. Amerikan uzay ajansı, teknoloji yardımıyla olası herhangi bir asteroit çarpışmasını adım adım takip ediyor. 

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