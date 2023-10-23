Dünyayı ağlatan görüntüler! Filistinli çocuk kefene sarılı cesetlerde ailesini aradı!

Filistin'den acı haberler gelmeye devam ederken, ajanslara bugün düşen bir görüntü yürekleri yaktı. Ailesini kaybeden küçük bir çocuk, kefenlere sarılmış cesetlere bakarak ailesini bulmaya çalıştı. Bir yakınının cansız bedenini gören o çocuk, gözyaşları içinde öptü.

YAYINLAMA
Google News
Dünyayı ağlatan görüntüler! Filistinli çocuk kefene sarılı cesetlerde ailesini aradı!

İsrail ordusu, çatışmaların 17. gününde Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

İsrail tarafından sivil yerleşim yerleri, hastane, cami, kilise olmak üzere birçok yere hedef gözetmeksizin düzenlenen hava saldırıları nedeniyle ailesini kaybedenler, yakınlarının cenazelerini bulmaya çalışıyor.

Filistinli bir çocuk da, Gazze Şeridi'ndeki bir hastanenin önünde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri arasında ailesini aradı. Sırayla kefenlenmiş cenazelere bakarak yakınlarını arayan küçük çocuk, bir yakınının cansız bedenini gözyaşları içinde öptü. Filistinli çocuğun o anları yürek yaktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 55'i çocuk, bin 119'u kadın ve 217'si yaşlı olmak üzere 5 bin 87'ye, yaralananların sayısı ise 15 bin 273'e yükseldi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Eğlence mekanındaki kavga sokağa taştı! Husumetli şahıslar sokakta birbirine kurşun yağdırdı!
Eğlence mekanındaki kavga sokağa taştı! Husumetli şahıslar sokakta birbirine kurşun yağdırdı!
Aydın'da belediye otobüsü şoförüne fazla yolcu aldın dayağı! O anlar kamerada!
Aydın'da belediye otobüsü şoförüne fazla yolcu aldın dayağı! O anlar kamerada!
Bayrampaşa’da komşular birbirine girdi! Kavgada sopalar ve terlikler konuştu;
Bayrampaşa’da komşular birbirine girdi! Kavgada sopalar ve terlikler konuştu;
Muğla'da keçi sürüsüne çarpan otomobil 4 keçiyi telef etti!
Muğla'da keçi sürüsüne çarpan otomobil 4 keçiyi telef etti!
Son Haberler
Dünyayı ağlatan görüntüler! Filistinli çocuk kefene sarılı cesetlerde ailesini aradı!
Dünyayı ağlatan görüntüler! Filistinli çocuk kefene sarılı cesetlerde ailesini aradı!
Pamukkale’de ihtişamlı gösteri: "Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı"
Pamukkale’de ihtişamlı gösteri: "Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı"
6 yaşındaki gelin davasında sona gelindi! İşte mahkemeden o karar!
6 yaşındaki gelin davasında sona gelindi! İşte mahkemeden o karar!
Fatih Erbakan 20 binin üzerinde yeni üye kaydını gerçekleştirdiklerini belirterek:"Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz"
Fatih Erbakan 20 binin üzerinde yeni üye kaydını gerçekleştirdiklerini belirterek:"Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz"
Yayalara yol vermeyen sürücüler yandı! Bakırköy’de trafik polisinden sürücülere denetim
Yayalara yol vermeyen sürücüler yandı! Bakırköy’de trafik polisinden sürücülere denetim
Manisa'da kumar oynanan bir eve, polisten şok baskın!
Manisa'da kumar oynanan bir eve, polisten şok baskın!
Çok Okunanlar
Gram, Çeyrek altın ne kadar, Euro, Dolar Kaç TL, Piyasalarda son durum ne? 23 Ekim Pazartesi Güncel altın, dolar, Euro fiyatları
Gram, Çeyrek altın ne kadar, Euro, Dolar Kaç TL, Piyasalarda son durum ne? 23 Ekim Pazartesi Güncel altın, dolar, Euro fiyatları
Milyonları ilgilendiriyor! Sosyal güvenlik sistemi yenileniyor, deme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek
Milyonları ilgilendiriyor! Sosyal güvenlik sistemi yenileniyor, deme gücü olmayanın primini devlet ödeyecek
Dünyanın utanç karesi! Aileler kaybolmasın diye kollarına künye yazmışlardı, o çocuklardan kahreden haber!
Dünyanın utanç karesi! Aileler kaybolmasın diye kollarına künye yazmışlardı, o çocuklardan kahreden haber!
Bakan Şimşek'den dikkat çeken açıklama: 'Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır'
Bakan Şimşek'den dikkat çeken açıklama: 'Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır'
Sürekli kazaların yaşadığı sabıkalı kavşakta iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Sürekli kazaların yaşadığı sabıkalı kavşakta iki araç birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
İstanbul'da bir kadın Kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı, Serbest bırakıldı
İstanbul'da bir kadın Kocasını sokak ortasında göğsünden bıçakladı, Serbest bırakıldı
Yorumlananlar
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor