Dur Bi Dinle'nin yeni konuğu Nalan: İşimi bırakmadım ben ona yapışık doğdum!

Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki ‘Dur Bi Dinle’ programının bu haftaki konuğu Nalan oldu.

Nalan, farkediliş hikayesini anlattı: “Zeynep Talu, Garo Mafyan’a solist arıyordu. Bana onunla Altın Pınar’ın barında buluşmamı söylediler. Fakat başka bir yerde çalıştığım için gitmedim. Zeynep Talu da çalıştığım bara gelip beni dinledi. Her şey öyle başladı.”

Of Aman’ lakabını kendisine Garo Mafyan’ın taktığını söyleyen Nalan “İlk albümüm çıktığında Garo abi, ‘Senin adın Of Aman Nalan. Ferdi Tayfur’un da kadın versiyonu olacaksın’ dedi. Arabesk müzik söylemem bekleniyordu. Ben de pop’un üzerine Türk müziği vokali yaptım. O albüm bela oldu bana. Bu yüzden yıllarca ‘Ne tarz yaptığını bilmiyor’ dediler” ifadesini kullandı.

2013-2016 yılları arasında panik atak bozukluğu yaşadığını anlattı. “Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım. Çıktığımda da titriyor, arabayı kullanamıyordum. Kalp krizi geçiriyormuş gibi hissediyorum. Ölümden de korkmam aslında. ‘Bir şey olacak, öleceğiz’ ya da ‘Bana bir şey olmazsa onlara olacak’ hissiyle bir yıl geçti. Sonunda üstesinden gelmeye karar verdim. Doktora gittim ve panik atak tedavisi oldum”

Bunun ardından bodruma yerleştiğini ve ordan huzur bulduğunu anlattı.

"Asla işime veda etmedim. Ona yapışık doğdum. Ara sıra işine veda etti gibi laflar çıkıyor. Birilerinin işine geliyor bu durum herhalde” diye devam etti.

Nalan, Cem Uzan’ın Star TV ve Kral TV sahibiyken kendisine teklifte bulunduğunu anlattı. "Sevgili Cem Uzan beni çok seviyor ben de Allah var şimdi çok severim onu. Demiş ki ‘Nalan’a söyleyin ilk albüm zamanı mahkemesi de var gelsin bizimle çalışsın, onu üzmeyiz.’ Çok büyük bana, çok korktum. Onu da çok seviyordum bir anda başka bir şey ile karşılaşabilirim diye çok korktum ve geri kaçtım” dedi.