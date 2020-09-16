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  3. Dur ihtarına uymayan araçta 25 kilo esrar bulundu: 2 gözaltı

Dur ihtarına uymayan araçta 25 kilo esrar bulundu: 2 gözaltı

Eskişehir'de, polisin dur ihtarına uymayaran şüphelilerin aracından yaklaşık 25 kilogram esrar çıktı. Kaçarken araçlarında bulunan narkotik maddeleri de atmaya çalışan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Dur ihtarına uymayan araçta 25 kilo esrar bulundu: 2 gözaltı

Eskişehir'de, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin aracından yaklaşık 25 kilogram esrar çıktı, yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente il dışından getirilen uyuşturucu maddelerin yakalanması, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Dur ihtarına uymayan araçta 25 kilo esrar bulundu: 2 gözaltı

KAÇARKEN UYUŞTURUCULARI YOLA FIRLATTILAR

Son olarak şüpheli bir araç, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekip otosuna çarparak kaçtı. Organize Sanayi Bölgesine girerek burada izini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, bu esnada araç içerisinde bulunan narkotik maddeleri dışarı atarak kaçmaya devam etti. Daha sonra aracı bırakıp yaya olarak kaçtıkları anlaşılan 2 şüpheli, Narkotim ekiplerince yapılan koordineli çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalandı.

Dur ihtarına uymayan araçta 25 kilo esrar bulundu: 2 gözaltı

Ayrıca Narkotik Madde arama köpeği Aşil ile yapılan aramalarda; 119 adet beyaz renkli telis bez torbalar içerisinde preslenmiş halde toplam 24,4 kilogram esrar ele geçirildi.

Öte yandan 2 şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapılarak, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Dur ihtarına uymayan araçta 25 kilo esrar bulundu: 2 gözaltı

Berna Akkaya
Editör


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