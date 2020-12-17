Koronavirüs salgınının en çok vurduğu sektörlerin başında gelen eğlence sektörü, tüm çalışanlarına birçok zorluk yaşatıyor. Eğlence sektörü içerisinde geçimini sürdürmeye çalışan genç müzisyen, bağlama sanatçısı Duran Ay, yaşamına son verdi. Ölümü sanat dünyasını hüzne boğarken Duran Ay'ın neden öldüğü de merak konusu oldu. Peki, Duran Ay kimdir, neden öldü? İşte detaylar...

DURAN AY KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Elde edilen iddialara göre, koronavirüs salgınının baş göstermesinin ardından işsiz kalan ve aylardır iş bulamayan Duran Ay, bir önceki gün intihar etti. Geçimini müzik yaparak sağlamak zorunda olan Duran Ay'ın 10 aydan beri gelen işsizlik durumu nedeniyle psikolojisinin bozulduğu ve daha fazla dayanamadığı söyleniyor.

Duran Ay'ın ölümü hakkında açıklamalarda bulunan Kutsal Evcimen, "Yıllardan beri tanırım, aynı sahneleri paylaştık. Açıkçası şok oldum, hiç de beklemezdim, neşeli, yaşama enerjisi ile dolu olan biriydi. Duran Ay sadece saz çalan, değerli, beyefendi bir çocuktu. Bir müzisyene, bir sanatçıya yakışır bir insandı. Çok üzüldüm. Bir insan, bir sanatçı hayatını kaybetmiş, canına kıymış kimse hala birşey yapmıyor. Bu davranışın çoğalmaması için bir önce önlemler alınmalı. Yıllarını saza, bağlamaya adamış sanatçılar kolay yetişmiyor. Müzisyenler çok yalnız, yetim kaldı. Ben bunu kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.