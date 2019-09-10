Karşılaşma Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadyumu'nda oynandı. A Milli Takımı'mız H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya geldi. Milli Takımımız; 37 ve 79. dakikalarda Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç'ün, 88. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle 4-0 galip geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Moldova, sağ kanattan kullandığı kornerde etkili olmaya çalıştı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolü savunmamız uzaklaştırmayı başardı.

10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan içeri doğru kat ederken yaptığı ortaya Kenan Karaman yükseldi. Altı pasta Koşelev ile çarpışan Kenan'ın hareketini Davide Massa faul olarak değerlendirdi.

10. dakikanın içinde bu kez İrfan Can'ın pasında Cenk Tosun hareketlendi, ceza sahası dışından yapmak istediği vuruş etkili olmadı.

15. dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın ceza sahası içine verdiği pasta son çizgiye inen Ozan Tufan'ın vuruşu savunmadan sekerek kornere çıktı.

18. dakikada Moldova'da, Constantin Sandu'nun uzak mesafeden yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.

19. dakikada Cenk Tosun ile sol kanattan etkili geldik. Ceza sahası sol çaprazından Cenk'in yaptığı vuruş kalecide kaldı.

20. dakikada devam eden pozisyonda Umut Meraş soldan ortaladı. Bu kez Cenk Tosun, altı pas içinde bomboş pozisyonda ayak içiyle vuruşunu yaparak gole çok yaklaştı fakat Koşelev, topu kornere çeldi.

21. dakikada solda bu kez İrfan Can Kahveci ile etkili geldik. İrfan, Kenan Karaman ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top, üstten dışarı gitti.

22. dakikada Milliler, Kenan Karaman ile sol kanattan geldi. Kenan'ın altı pasa çevirmek istediği topta savunma araya girdi ve Milli Takımımız korner şansı yakaladı.

25. dakikada Moldova'da Sandu, sağ kanattan etkili bir top kesti fakat savunma hattımız ceza sahası içinde topu uzaklaştırmayı başardı.

27. dakikada Moldova, yine Sandu ile etkili oldu. Kullanılan korner sonrası Sandu'nun ceza sahası dışından çektiği şut, savunmamıza çarparak bir kez daha kornere gitti.

GOOOL | 37. dakikada Cenk Tosun'un golüyle Moldova 0 - Türkiye 1

38. dakikada golün hemen ardından sol kanattan geldik. Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş dışarı gitti.

40. dakikada Kenan Karaman'ın pasında hareketlenen golümüzün sahibi Cenk Tosun'un ceza sahası dışından çektiği şut auta gitti

52. dakikada taç atışı sonrası topla buluşan Dorukhan'ın içeri yapmak istediği orta savunmanın müdahalesi ile kornere gitti.

GOOOL | 57. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle Moldova 0 - Türkiye 2

62. dakikada sağ kanattan gelişen Milli Takımımızın atağında Cenk Tosun, ceza sahası içinde topla buluştu. Yaptığı vuruş, savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

63. dakikada korneri kullanan Deniz Türüç'ün ortasında Cenk Tosun, altı pas içinde istediği kafa vuruşunu yapamadı ve top auta gitti.

64. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Cenk Tosun, Koşelev'den sıyrılmasına rağmen dar açıdan istediği vuruşu yapamadı ve top dışarı çıktı.

GOOOL | 79. dakikada Cenk Tosun'un golüyle Moldova 0 - Türkiye 3

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 80. dakikada Milli Takımımız'da İrfan Can Kahveci kenara gelirken Yusuf Yazıcı oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Moldova'da Ionita oyundan çıkarken Ghecev oyuna girdi.

GOOOL | 88. dakikada Yusuf Yazıcı ceza sahası dışından sol çaprazdan sağ ayağıyla çok şık bir vuruş yaparak farkı 4'e çıkarmamızı sağladı: 0-4.

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Moldova-Türkiye ilk 11'ler

Moldova: Koşelev, Reabciuk, Efros, Mudrac, Graur, Turcan, Ionita, Cebotaru, Sandu, Suvorov, Ginsari

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Kenan, Cenk Tosun